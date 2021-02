Royal Pari x Guaraní (24/2): onde assistir jogo da Libertadores 2021

Royal Pari (BOL) e Guaraní (PAR) fazem nesta quarta-feira (24) o último confronto dos jogos de ida da primeira fase da Libertadores 2021. Em partida no Estádio El Tahuichi, às 21h30, os clubes iniciam sua caminhada no torneio continental.

Quem avançar logo depois da conclusão do dois jogos, enfrenta na próxima etapa o Atlético Nacional, equipe colombiana que já está classificada para a segunda fase. O jogo da volta acontece no dia 3 de março, no Estádio Luis Alfonso Giagni, às 21h30.

Onde assistir Royal Pari x Guaraní ?

Royal Pari x Guaraní – Conmebol TV

A partida entre Royal Pari e Guaraní não terá transmissão da TV aberta. A Libertadores possui cobertura do SBT, Fox Sports e da Conmebol TV, no entanto o confronto desta quarta (24), será exibido apenas pelo canal da entidade organizadora do torneio.

Quais os jogos da 1ª fase da Libertadores?

Além da partida entre o clube boliviano e a equipe paraguaia, mais dois jogos fazem parte da 1ª fase da competição. Na terça-feira (23), o Livepool (URU) recebeu o Universidad Católica (EQU), enquanto nesta quarta (24) o César Vallejo (PER) enfrenta o Caracas (VEN).

23/2 – Liverpool x Universidad Católica

24/2 – César Vallejo x Caracas – 19h15 – Estádio Monumental de Lima

¡YA NO FALTA CASI NADA!⏱️ Debido a motivos estrictamente preventivos por la crisis sanitaria del Covid 19, se jugará SIN PÚBLICO 😔 Pero tenemos la solución👇

Sigue la transmisión del partido en vivo a través de nuestra pagina oficial de Facebook 📲💻https://t.co/KnsKCelkU8 pic.twitter.com/locJ6JVlSh — Club Royal Pari (@ClubRoyalPari) February 23, 2021

Como Royal Pari x Guaraní chegam para o jogo?

A Bolívia foi um dos últimos países a retornar o futebol na América do Sul. No entanto, quando o esporte voltou, os clube enfileiraram partidas, para que o calendário não invadisse 2021. Com isso, o Royal Pari encerrou sua temporada em 31 de dezembro, ao vencer o Jorge Wilstermann por 3 a 0. A vitória garantiu o clube na Copa Libertadores, visto que terminou a competição em quarto lugar, herdando a última vaga do país.

No campeonato local, o Royal conquistou 46 pontos, sendo 14 vitórias, quatro empates, mas oito derrotas.

O Guaraní é um antigo conhecido do brasileiros. Algoz do Corinthians, o clube paraguaio já eliminou o Timão duas vezes da Libertadores, a mais recente na fase pré do ano passado. Ao contrário da equipe boliviana que não joga desde 2020, o El Cacique está em ritmo de jogo, mas não vem com bons resultados.

Em quarto lugar no campeonato local com sete pontos, o clube perdeu de 3 a 0 para o Olímpia, no último sábado (20). Rival direto na disputa pelo título, a derrota tirou o embalo do Guaraní na competição, logo depois de duas vitórias seguidas.

