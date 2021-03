San Lorenzo x Universidad de Chile: onde assistir a Libertadores hoje

Logo depois de empate no jogo de ida da segunda fase da Libertadores 2021, San Lorenzo e Universidad de Chile definem quem avança no torneio continental. Os clubes se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Pedro Bidegain, popularmente chamado de El Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, Argentina.

Com a igualdade no placar em 1 a 1 no confronto de ida, os argentinos então entram em campo com a vantagem do 0 a 0, por conta do gol fora de casa. Devido ao empate no primeiro duelo, quem vencer o confronto de quarta, avança na competição. No entanto, caso o resultado do primeiro jogo se repita, a decisão ficará para os pênaltis.

Sem vencer há cinco jogos, o San Lorenzo entra em campo precisando apenas segurar o 0 a 0 para garantir a classificação. No Campeonato Argentino, a equipe não vive seus melhores momentos. Em décimo lugar no Grupo A, o clube soma em cinco jogos apenas uma vitória, dois empates e então duas derrotas.

Por outro lado, os chilenos chegam para o confronto com uma sequência de oito jogos sem derrota. No entanto, neste período o clube somou cinco empates e apenas três vitórias. O desempenho deixou a Universidad de Chile em terceiro lugar no Campeonato Chileno, e por isso, a equipe joga a fase preliminar da Libertadores 2021. Para avançar na competição, o clube então precisará balançar as redes no jogo da volta. Vitória ou empate a partir dos 2 a 2, garantem a classificação do time.

Onde assistir ao vivo San Lorenzo e Universidad de Chile?

O confronto entre San Lorenzo e Universidad de Chile na Copa Libertadores 2021 não terá transmissão da tv aberta no Brasil. No entanto, a FOX Sports exibe a partida ao vivo, a partir das 21h30.

Quais são os canais da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

CLARO/NET TV HD: 573

VIVO TV HD: 573

TELECOM: 206

BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

SKY HD: 594

CLARO TV: 73

CLARO TV HD: 573

VIVO TV: 465

VIVO TV HD: 876

OI TV HD: 163

Onde será San Lorenzo e Universidad de Chile ?

O confronto de volta entre as equipes será realizado então no Estádio Pedro Bidegain, popularmente chamado de El Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, Argentina. A bola rola a partir das 21h30 (horário de Brasília), mas desta quarta-feira, dia 17 de março.

Tabela e onde assistir jogos da 2ª fase da Libertadores 2021

Deportivo Lara x Santos – 19h15 – Fox Sports

Bolívar x M. Wanderers – 19h15 – Fox Sports

Independente Del Valle x Únion Española – 21h30 – CONMEBOL TV

Ayacucho x Grêmio – 21h30 – SBT e CONMEBOL TV

Quarta

Libertad x Univ. Católica – 19h15 – Fox Sports

San Lorenzo x Univ. do Chile – 21h30 – Fox Sports

Junior x Caracas – 21h30 – CONMEBOL TV

Quinta

Atlético Nacional x Guaraní – 21h30 – Facebook

