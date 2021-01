Santos e Palmeiras têm histórico de glórias no Maracanã; relembre

A final da Libertadores entre Palmeiras e Santos está marcada para o dia 30 de janeiro, às 17 horas, em jogo único no Maracanã. Por causa da pandemia do coronavírus, não haverá presença de torcedores. Bem diferente das outras vezes em que os dois times comemoraram títulos históricos no mesmo estádio.

Santos e Palmeiras têm muitas histórias para contar no Maracanã, e tentarão escrever mais um capítulo na final da Libertadores 2020. Afinal, o estádio foi palco de grandes atuações do time de Pelé. Além disso, recebeu o único Mundial conquistado pelo alviverde.

Santos e Palmeiras no Maracanã

Apenas um ano depois que o Maracanã foi inaugurado, o Palmeiras conquistou o primeiro grande título brasileiro no estádio. A Copa Rio de 1951 era considerada um Mundial para a época, e chegou a ganhar reconhecimento da Fifa anos mais tarde.

Na semifinal, o Palmeiras venceu o Vasco, que jogava em casa e era a base da seleção brasileira da Copa de 1950. Na decisão, diante de 100 mil torcedores no Maracanã, o alviverde empatou com a Juventus e assegurou o título.

Além da Copa Rio de 1951, o Palmeiras também conquistou no Maracanã o Torneio Rio-São Paulo de 1965, com direito a goleadas sobre Vasco e Botafogo. Aliás, na decisão do Rio-São Paulo de 2000, o Palmeiras voltou a vencer o Vasco no Maracanã.

Em 1967, também no Maracanã, o Palmeiras ainda conquistou a Taça Brasil, equivalente ao Brasileirão da época. Na final, o alviverde derrotou o Náutico por 2 a 0 e se sagrou tricampeão nacional.

Pelé e o Maracanã

O Santos tem ainda mais conquistas que o Palmeiras no Maracanã. Afinal, o estádio foi uma segunda casa para o time comandado por Pelé na década de 1960. Ao todo, o alvinegro levantou oito taças no estádio, apenas uma a menos que o Flamengo (sem contar títulos do Carioca).

A primeira conquista do Santos no Maracanã foi a Taça Brasil de 1962 diante do Botafogo. No duelo entre Pelé e Garrincha, o Peixe se impôs no jogo de desempate e goleou o time carioca por 5 a 0 na decisão.

Em seguida, veio o título do Mundial Interclubes contra o Milan. No jogo de ida, em Milão, o time da casa fez 4 a 2. Na volta, Pelé virou desfalque por lesão, mas o Santos devolveu o placar diante de 132 mil pessoas no Maracanã. No jogo desempate, também no Maracanã, Dalmo fez o gol do título santista.

O Santos ainda conquistou outros três títulos do Torneio Rio-São Paulo no Maracanã, dois na década de 1960 e o último em 1997. Além disso, venceu o Vasco no Rio em duas finais de Brasileiro: a Taça Brasil de 1965 e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1968.

Finais da Libertadores no Maracanã

Antes do clássico decisivo entre Palmeiras e Santos, o Maracanã já sediou outras duas finais da Libertadores. A primeira aconteceu em 1981, quando o Flamengo recebeu o Cobreloa no primeiro dos três jogos da decisão.

Em 2008, o Fluminense teve a chance de levantar a taça da Libertadores diante de sua torcida no Rio de Janeiro. Mas a LDU do Equador acabou vencendo nos pênaltis e comemorou o título no Maracanã.

Desta vez, o Maracanã será palco de um título do Brasil, mas sem torcida. O duelo entre Santos e Palmeiras será a terceira final brasileira na história da Libertadores. A primeira foi em 2005, quando o São Paulo venceu o Athletico-PR. Em 2006, entretanto, o mesmo São Paulo perdeu para o Internacional.

Nos anos seguintes, a Conmebol passou a mudar o chaveamento das semifinais para impedir o encontro de duas equipes do mesmo país nas finais da Libertadores. Até que, em 2018, Boca Juniors e River Plate fizeram um clássico nacional na decisão e quebraram a escrita.