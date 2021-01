Santos x Boca Juniors: veja onde assistir semifinal da Libertadores

Santos x Boca Juniors se enfrentam nesta quarta-feira (13) em disputa por uma vaga na final da Copa Libertadores. Logo depois de empatarem na Argentina em 0 a 0, no La Bombonera, as equipes voltam a duelar na Vila Belmiro, às 19h15.

Uma vitória simples classifica a equipe brasileira à grande decisão. No entanto, qualquer empate com gols, leva os argentinos à final por conta do critério do gol fora.

Onde assistir Santos x Boca Juniors?

A partida entre Santos x Boca Juniors na Libertadores não terá transmissão da TV aberta. Entretanto, o FOX Sports, exibem o jogo na TV fechada, a partir das 19h15.

Vitória simples classifica o Peixe

Após empatar sem gols com o Boca no jogo de ida, o Santos precisa de uma vitória simples diante dos argentinos para se classificarem à final da Libertadores. A equipe vem embalada após vencer o clássico contra o São Paulo, por 1 a 0, no Morumbi, com o time reserva, mas terá desfalques para a decisão.

Isso porque o goleiro John e o zagueiro Wagner Leonardo testaram positivo para o coronavírus e estão fora do jogo. John que vinha sendo titular, será substituído por João Paulo.

Já o time xeneize empatou no final de semana com o Argentino Juniors em 2 a 2, e se garantiu na decisão da Copa Diego Maradona. A equipe pode retornar à uma final de Libertadores após duas temporadas. Isso porque, a equipe disputou a decisão do torneio em 2018, quando perdeu a final para o River Plate – última decisão em dois jogos da Libertadores.

Escalações de Santos x Boca na Libertadores

Santos: João Paulo, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Soteldo; Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga.

Boca Juniors: Andrada; Jara, Lisandro López, Izquierdoz e Fabra; Campuzano (Capaldo), Diego González, Villa, Salvio; Carlos Tévez, Soldano.