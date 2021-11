Tabela da Libertadores feminina 2021: datas, jogos e horários

A Copa Libertadores Feminina 2021 dá início a sua nova temporada a partir do dia 3 de novembro. A Conmebol realiza a competição no Paraguai, mas a final será no Uruguai, dia 21 de novembro. Com três equipes brasileiras na disputa pelo título, confira a tabela da Libertadores Feminina 2021, com datas e horários.

Tabela de jogos da Libertadores feminina 2021

A Copa Libertadores Feminina possui três rodadas em sua fase de grupos. Ao término dos confrontos, as duas melhores equipes de cada chave avançam para o mata-mata. São 16 clubes na competição, sendo três brasileiros: Ferroviária, Corinthians e Avaí/Kindermann. Confira abaixo a tabela de jogos:

1ª rodada

Ferroviária x Sol de América – 3 de novembro de 2021, às 17h30 (de Brasília)

Deportivo Cuenca x Santa Fé – 3 de novembro de 2021, às 19h45 (de Brasília)

Cerro Porteño x Santiago Morning – 3 de novembro de 2021, às 17h30 (de Brasília)

Yaracuyanos x Avaí/Kindermann – 3 de novembro de 2021, às 19h45 (de Brasília)

Deportivo Cali x Alianza Lima – 4 de novembro de 2021, às 17h30 (de Brasília)

Real Tomayapo x Universidad de Chile – 4 de novembro de 2021, às 19h45 (de Brasília)

Corinthians x San Lorenzo – 4 de novembro de 2021, às 17h30 (de Brasília)

Nacional x Deportivo Capiatá – 4 de novembro de 2021, às 19h45 (de Brasília)

2ª rodada da tabela da Libertadores feminina 2021

Ferroviária x Deportivo Cuenca – 6 de novembro de 2021, às 17h30 (de Brasília)

Sol de América x Santa Fé – 6 de novembro de 2021, às 19h45 (de Brasília)

Cerro Porteño x Yaracuyanos – 6 de novembro de 2021, às 17h30 (de Brasília)

Santiago Morning x Avaí/Kindermann – 6 de novembro de 2021, às 19h45 (de Brasília)

Deportivo Cali x Real Tomayapo – 7 de novembro de 2021, às 17h30 (de Brasília)

Alianza Lima x Universidad de Chile – 7 de novembro de 2021, às 19h45 (de Brasília)

Corinthians x Nacional – 7 de novembro de 2021, às 17h30 (de Brasília)

San Lorenzo x Deportivo Capiatá – 7 de novembro de 2021, às 19h45 (de Brasília) –

3ª rodada

Santa Fé x Ferroviária – 9 de novembro de 2021, às 17h30 (de Brasília)

Sol de América x Deportivo Cuenca – 9 de novembro de 2021, às 19h45 (de Brasília)

Avaí/Kindermann x Cerro Porteño – 9 de novembro de 2021, às 17h30 (de Brasília)

Santiago Morning x Yaracuyanos – 9 de novembro de 2021, às 19h45 (de Brasília)

Universidad de Chile x Deportivo Cali – 10 de novembro de 2021, às 17h30 (de Brasília)

Alianza Lima x Real Tomayapo – 10 de novembro de 2021, às 19h45 (de Brasília)

Deportivo Capiatá x Corinthians – 10 de novembro de 2021, às 17h30 (de Brasília)

San Lorenzo x Nacional – 10 de novembro de 2021, às 19h45 (de Brasília)

Quais os grupos da tabela da Libertadores feminina 2021

A primeira fase da Libertadores Feminina é formada por quatro grupos com quatro clubes em cada. As equipes enfrentam seus três adversários de chave, na briga pelas duas primeiras posições dos grupos, que garantem a vaga direta às quartas de final do torneio.

Grupo A

Ferroviária

Sol de América

Deportivo Cuenca

Santa Fé

Grupo B

Cerro Porteño

Santiago Morning

Yaracuyanos

Avaí/Kindermann

Grupo C

Deportivo Cali

Alianza Lima

Real Tomayapo

Universidad de Chile

Grupo D

Corinthians

San Lorenzo

Naciona (URU)

Deportivo Capiatá

Qual será a sede da Libertadores feminina 2021?

O Paraguai será a sede da próxima Libertadores de futebol feminino. No entanto, a grande final ocorre no Uruguai, no Estádio Gran Parque Central, localizado na cidade de Montevidéu.

À princípio, a Conmebol realizaria a competição no Chile, mas ao anunciar a mudança de datas, a Conmebol também comunicou sobre a alteração na sede.

Onde assistir ao vivo?

Para esta temporada, o Grupo Disney adquiriu os direitos de transmissão das partidas da tabela da Libertadores Feminina 2021 e irá transmitir os confrontos em seus canais ESPN, ESPN Brasil e FOX Sports. Além da TV, o conglomerado midiático apresentará as partidas em sua plataforma streaming, o Star +.

Outra opção para os torcedores, será acompanhar pela Conmebol TV, serviço de assinatura da própria organizadora , que exibe os duelos no pay-per-view. Por fim, o torcedor pode assistir pelo Facebook Watch da Conmebol, que transmite alguns confrontos.

Saiba como funciona a Libertadores feminina