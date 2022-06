Talleres x Colón: onde assistir o jogo da Libertadores e horário (29/06)

Nesta quarta-feira, 29 de junho, as equipes de Talleres x Colón disputam o jogo de ida nas oitavas de final da Libertadores, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba. A bola vai rolar a partir das 19h15 (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela TV e online.

O jogo desta quarta é apenas o primeiro das oitavas. Quem vencer tem a vantagem para o jogo de volta, marcado para o dia 6 de julho, em Estádio Brigadier General Estanislao López, na Argentina.

Onde assistir Talleres x Colón hoje ao vivo?

O jogo do Talleres x Colón hoje vai passar na ESPN, na tv fechada, e Star +, serviço de streaming, a partir das 19h15 (Horário de Brasília).

Com exclusividade, o canal da ESPN transmite o jogo desta quarta-feira para todos os estados do Brasil. No entanto, a emissora da Disney só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Online, o serviço de streaming Star + é o responsável por retransmitir as imagens do canal para os assinantes, seja pelo celular, tablet, computador ou na própria smart TV do telespectador.

Informações do jogo do Talleres x Colón hoje:

Data: 29/06/2022

Horário: 19h15 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina

Arbitragem: Wilton Sampaio / VAR: Rodolpho Toski

Onde assistir: ESPN e Star +

Como assistir Libertadores hoje online?

Além de assistir Talleres x Colón pela TV, o torcedor também tem a oportunidade de acompanhar o jogo da Libertadores pelo celular.

O Star +, serviço de streaming da Disney, disponibiliza a transmissão do canal da ESPN em sua plataforma. Pelo valor de R$32,90 ao mês, o torcedor pode adquirir o catálogo de filmes, séries e esportes para assistir como e quando quiser.

O aplicativo do Star + está disponível para celular, Android ou iOS, tablet, computador ou na smar TV. Basta procurar o produto na loja de aplicativos, baixar e entrar com o login e a senha.

Talleres hoje:

Competindo com o Flamengo na fase de grupos, o Talleres se saiu muito bem ao terminar em segundo lugar com 11 pontos, apenas cinco a menos do que o brasileiro. Com três vitórias, dois empates e uma derrota, os argentinos tomaram apenas cinco gols, resultado menor do que o do líder.

Pelo Campeonato Argentino no fim de semana, o Talleres perdeu o clássico para o Central Córdoba em 2 x 0.

Escalação do Talleres: Herrera; Díaz, González, Catalán, Benavídez; Juárez, Villagra, Garro, Esquivel; Fértoli e Girotti. Técnico: Pedro Caixinha

Colón na Libertadores:

Com desempenho regular apresentado na fase de grupos, o Colón garantiu-se nas oitavas de final da Libertadores. Foram três vitórias, um empate e duas derrotas para garantir ao elenco argentino a liderança do agrupamento G, deixando para trás as outras três equipes.

No fim de semana o elenco perdeu para o Huracán em 1 x 0 no Campeonato Argentino.

Escalação do Colón: Burián; Delgado, Goltz, Garcés; Aliendro, Meza, Lértora, Teuten; Bernardi, Farías e Beltrán. Técnico: Julio César Falcioni

