Talleres x Vélez Sarsfield: onde assistir e horário Libertadores (10/8)

As equipes de Talleres x Vélez Sarsfield se enfrentam na noite desta quarta-feira, 10 de agosto, pela partida de volta nas quartas de final da Libertadores. Valendo a vaga na semifinal, o confronto está marcado para 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba. Confira a seguir onde assistir o jogo de hoje.

O Vélez venceu o primeiro jogo das quartas de final por 3 a 2, precisando apenas de um empate para se classificar.

Onde assistir Talleres x Vélez Sarsfield hoje

O jogo terá transmissão da ESPN e Star +, a partir das nove e meia da noite, pelo horário de Brasília.

Sem transmissão pela TV aberta, o canal da ESPN é o grande responsável por exibir as emoções do clássico argentina nesta quarta-feira. A emissora, entretanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Online, a partida pode ser acompanhada pelo streaming Star +, através da plataforma pelo celular, tablet, computador ou smart TV.

Informações do jogo do Talleres x Vélez Sarsfield hoje:

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina

Arbitragem: Eber Aquino (PAR)

Onde assistir: ESPN e Star +

Chaveamento da Libertadores 2022

Oito equipes disputam as quartas de final da Copa Libertadores da América em 2022, com cinco brasileiros e três argentinos. A possibilidade de uma final com brasileiros é extremamente alta, podendo ser até mesmo clássicos nacionais.

O chaveamento foi definido pela Conmebol assim que os confrontos das oitavas de final foram sorteados. De um lado, o Athletico enfrenta o Estudiantes e, se vencer, vai encontrar o Atlético Mineiro e o Palmeiras. Por isso, a chance é extremamente grande de contar com brasileiros na final.

Do outro lado da chave, o Flamengo e o Corinthians decidem as quartas, enquanto o Talleres e o Vélez jogam para definir quem será o sortudo a jogar a semifinal da Libertadores.

Tem gol fora de casa na Libertadores 2022?

Não tem gol fora de casa na Libertadores de 2022. O critério de desempate foi excluído do regulamento das competições sul-americanas pela Conmebol no ano passado. O anúncio, na época, foi feito pelo próprio presidente da entidade, Alejandro Domínguez.

A marcação dentro e fora de casa possuem o mesmo valor para ambos os times. Não importa a quantidade, todos os gols possuem o mesmo valor, sem o gol qualificado.

Em caso de empate na soma dos placares dos dois jogos, a disputa de pênaltis vai decidir.

