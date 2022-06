Transmissão jogo do Corinthians hoje na Libertadores hoje AO VIVO

Para acompanhar cada minuto do clássico sul-americano, o torcedor quer saber onde assistir a transmissão jogo do Corinthians hoje. Nesta terça-feira, 28 de junho, o Timão recebe o Boca Juniors nas oitavas de final da Libertadores, na Neo Química Arena. Com início a partir das 21h30 (Horário de Brasília), saiba onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians hoje.

Este é apenas o primeiro jogo das oitavas de final. Quem vencer garante vantagem para a partida de volta, marcado para o dia 5 de julho de 2022, em Buenos Aires, na Argentina.

+ Confira todos os jogos de hoje pela Libertadores

Onde assistir transmissão jogo do Corinthians hoje?

O jogo do Corinthians hoje na Libertadores vai passar no SBT e Conmebol TV, a partir das 21h30, horário de Brasília.

Fique tranquilo torcedor, porque a transmissão jogo do Corinthians hoje vai ser na TV aberta. O canal do SBT transmite a partida da Libertadores para todos os estados do Brasil, sem qualquer distinção. Basta sintonizar e curtir. Téo José foi designado para narrar o jogo, enquanto Mauro Beting e Emerson Sheik comentam.

Para quem já está acostumado com a TV paga, a Conmebol TV disponibiliza a transmissão através das operadoras Sky, Claro e DirecTV GO.

Online, o site do SBT retransmite as imagens do jogo para todo o Brasil, assim como o aplicativo da emissora.

Informações da transmissão do jogo do Corinthians hoje:

Data: 28/06/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena

Arbitragem: Roberto Tobar

Onde assistir: SBT, Conmebol TV e Site do SBT

Onde assistir jogo do Corinthians hoje online?

Além de assistir na TV, o torcedor pode acompanhar a transmissão jogo do Corinthians hoje pelo celular.

De graça, o site do SBT (www.sbt.com.br) retransmite as imagens do canal principal para todos os usuários na internet. Basta acessar o site, clicar no ícone de AO VIVO escrito em vermelho na parte superior esquerda, e assistir a programação em tempo real.

Se preferir, pode baixar o aplicativo SBT Vídeos no celular também de graça e assistir a programação ao vivo.

Mas para o torcedor que é assinante da Sky, Claro ou DirecTV GO, aí as opções também são os aplicativos do NOW, Sky Play e do próprio DirecTV.

Escalação do Corinthians contra o Boca Juniors

O técnico Vitor Pereira tem desfalques importantes para o jogo desta terça-feira. Cantillo está suspenso, enquanto Maycon, Paulinho e Ruan seguem em trabalho de recuperação no departamento médico.

Escalação do Corinthians hoje: Cássio; Fagner, João Victor, Raul Gustavo, Lucas Piton; Du Queiroz, Renato Augusto, Giulinao; Gustavo Mantuan, Willian e Roger Guedes. Técnico: Vitor Pereira.

Fabra está suspenso para os argentinos, enquanto Figa está lesionado.

Escalação do Boca Juniors hoje: Rossi; Advincula, Rojo, Izquierdoz, Sandez; Fernández, Varela, Oscar Romero; Zeballos, Benedetto e Villa. Técnico: Sebastián Battaglia.

Relembre como foi a última partida entre as equipes no vídeo.