Unión Española x Independiente Del Valle: onde assistir ao vivo

Unión Española e Independiente Del Valle iniciam a caminhada suas caminhadas na Libertadores 2021, em busca de garantir uma vaga na fase de grupos da competição. Nesta terça-feira (9), às 21h30, os clubes fazem o jogo de ida da Fase 2 do torneio continental, no Estádio Santa Laura, no Chile.

Na semana que vem, dia 16 de março, os clubes voltam a se enfrentar, mas desta vez no Equador. Com o mando do Independiente Del Valle, as equipes jogam no Estádio Casa Blanca, às 21h30.

Unión Española x Independiente Del Valle: onde assistir?

Onde assistir Unión Española e Del Valle : Conmebol TV

A partida entre as equipes não terá transmissão da tv aberta no Brasil. No entanto, o torcedor pode acompanhar o confronto entre Unión Española e Del Valle, pela CONMEBOL TV, canal pay-per-view da entidade organizadora da Copa Libertadores. No entanto, o cliente que quiser assinar o pacote terá que desembolsar o valor de R$39,90 por mês. Mas, além de alguns jogos da Libertadores, o canal também transmite algumas partidas da Copa Sul-americana.

Quais são os canais da CONMEBOL TV?

Sky

220 e 221 SD; 620 e 621 HD

Os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

711, 712, 713 e 714

Como os clubes chegam para o jogo?

Em quarto lugar no campeonato chileno, o Unión Español chega para a partida com um desempenho negativo nos últimos jogos. A equipe não vence uma partida desde o dia 31 de janeiro, e soma duas derrotas e um empate desde então. Inclusive, em seu último jogo, a equipe foi goleada para Cobresal, por 4 a 1.

Assim como seu rival de terça-feira (9), o Del Valle não vive seus melhores momentos. Atualmente, o clube é o 11º colocado do campeonato equatoriano, embora a competição só tenha realizado três jogos. No entanto, o clube soma duas derrotas e apenas uma vitória.

Onde será Unión Española x Independiente Del Valle?

O confronto entre Unión Española x Independente Del Valle será realizado no Estádio Santa Laura, no Chile. No entanto, os clubes voltam a se enfrentar no dia 16 de março no Equador. Mas, desta vez, o mando será do Del Valle, no Estádio Casa Blanca.

Onde assistir jogos da Fase 2 da Libertadores 2021

Santos x Deportivo Lara – 19h15 – FOX Sports

M. Wanderers x Bolívar – 19h15 – FOX Sports

Unión Española x Independiente Del Valle – 21h30 – CONMEBOL TV

Quarta-feira

Univ. Católica x Libertad – 19h15 – FOX Sports

Grêmio x Ayacucho – 21h30 – SBT e CONMEBOL TV

Univ. do Chile x San Lorenzo – 21h30 – FOX Sports

Caracas x Junior – 21h30 – CONMEBOL TV

Quinta-feira

Guaraní x Atlético Nacional – 21h30 – Facebook

