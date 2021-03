Universidad Católica x Liverpool (2/3): como assistir jogo da Libertadores

A primeira fase da pré-libertadores define seu primeiro classificado à próxima etapa, nesta terça-feira (2). Isso porque Universidad Católica-EQU e Liverpool-URU, se enfrentam pelo jogo de volta, às 21h30, no Estádio Olímpico de Atahualpa. Na ida, a equipe uruguaia venceu em casa, de virada, por 2 a 1, e precisa apenas de um empate para avançar.

Já à equipe equatoriana, só a vitória interessa para seguir no torneio continental. No entanto, um triunfo simples, por 1 a 0, classifica o clube por conta do critério do gol fora.

Universidad Católica-EQU x Liverpool-URU: onde assistir?

Universidad Católica-EQU e Liverpool-URU – FOX Sports

A partida entre Universidad Católica e Liverpool não terá transmissão da TV aberta. A Libertadores possui cobertura do SBT, Fox Sports e da Conmebol TV, no entanto apenas o canal da FOX exibe o confronto desta terça (2).

Quais os jogos da 1ª fase da Libertadores?

Além da partida entre o clube uruguaio e a equipe equatoriana, mais dois jogos fazem parte da 1ª fase da competição. Na quarta-feira (3), o Caracas (VEN) recebe o Universidad César Vallejo (EQU), às 19h15, após empate em 0 a 0 na ida. Quem vencer, avança. Mas os equatorianos possuem a vantagem do empate, com gols, por conta do critério do gol fora.

No mesmo dia, mas às 21h30, o Guaraní (PAR), algoz do Corinthians na edição passada, recebe o Royal Pari (BOL), no Paraguai. No entanto, após vitória por 4 a 1 na primeira partida, os paraguaios precisam perder por três ou quatro gols de diferença para não conseguirem a classificação.

Caracas x Universidad César Vallejo – 19h15 – Olímpico de la UCV

Guaraní x Royal Pari x – 21h30 – Estádio Luis Alfonso Giagni

Como Liverpool e Universidad Católica chegam ao jogo?

A equipe uruguaia vive bom momento em sua temporada. Com o campeonato local com apenas 10 jogos realizados, o Liverpool lidera a competição com 22 pontos, sendo seis vitórias, quatro empates, mas nenhuma derrota. Na liderança, a equipe tem dois pontos de vantagens para o Nacional, então com 20 pontos conquistados. Na Libertadores, o empate classifica os uruguaios.

O Campeonato Equatoriano ainda está no início. Até então, apenas duas rodadas ocorreram e a Universidad Católica está em terceiro, com quatro pontos. Na Libertadores, a equipe precisa vencer o Liverpool para continuar na Libertadores. Por conta do critério do gol fora, um triunfo simples já classifica o clube.

