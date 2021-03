Universidad de Chile x San Lorenzo – 10/3/2021: onde assistir Libertadores

Universidad de Chile e San Lorenzo se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, em Santiago, no Chile. A partida é valida pelo jogo de ida da segunda fase da pré-libertadores, e quem vencer, leva a vantagem para o jogo da volta.

Na semana que vem, os clubes voltam a se enfrentar, mas desta vez, no campo da equipe argentina. No dia 17 de março, mas também às 21h30, as equipes duelo pelo jogo da volta no Estádio Nuevo Gasómetro, e definem quem avança para a fase 3.

Universidad de Chile x San Lorenzo: onde assistir?

Onde assistir Universidad de Chile x San Lorenzo: FOX Sports

O confronto entre chilenos e argentinos na Copa Libertadores 2021 não terá transmissão da tv aberta no Brasil. No entanto, a FOX Sports exibe a partida ao vivo, a partir das 21h30.

Quais são os canais da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

CLARO/NET TV HD: 573

VIVO TV HD: 573

TELECOM: 206

BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

SKY HD: 594

CLARO TV: 73

CLARO TV HD: 573

VIVO TV: 465

VIVO TV HD: 876

OI TV HD: 163

Como os clubes chegam para o jogo?

A Universidad de Chile está há quase um mês sem realizar uma partida oficial. Isso porque último jogo da equipe ocorreu em 13 de fevereiro na vitória por 3 a 1 diante do Antofagasta, na última rodada do Campeonato Chileno. Na competição local, o clube terminou em terceiro lugar, e por isso, está na fase preliminar da Libertadores. Com um bom retrospecto na reta final do campeonato local, a equipe não perde há sete jogos e deve ter força máxima para o jogo.

Já o San Lorenzo está em ritmo de jogo. Isso porque o clube está no início do Campeonato Argentino, mas o desempenho não é dos melhores. Nas quatro primeiras rodadas, o clube acumula uma vitória, mas duas derrotas e um empate. Atualmente, ocupa então o décimo lugar do Grupo A.

Onde será Universidad de Chile x San Lorenzo?

O confronto entre Universidad de Chile e San Lorenzo será realizado Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, em Santiago, no Chile. No entanto, os clubes voltam a se enfrentar no dia 17 de março na argentina. Mas, desta vez, o mando será do San Lorenzo, Estádio Nuevo Gasómetro.

Onde assistir jogos da Fase 2 da Libertadores 2021