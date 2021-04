Liechtenstein x Islândia: onde assistir ao jogo das Eliminatórias – 31/03

Liechtenstein e Islândia se enfrentam nesta quarta-feira (31) a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Rheinpark Stadium, em jogo da terceira rodada do grupo J nas Eliminatórias da Copa 2022. Quem vencer, garante vantagem nos confrontos. Então, saiba a seguir onde assistir ao jogo ao vivo.

Liechtenstein x Islândia: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês no site oficial.

Como chegam as equipes para o jogo?

A Seleção de Liechtenstein segue zerada na competição já que tomou uma goleada de 5 a 0 da Macedônia do Norte no fim de semana. Agora, entra em campo com o propósito de garantir os primeiros pontos e, assim, ficar próximo da classificação para o Mundial de 2022.

Do outro lado, a Islândia jogou duas vezes, mas não conseguiu pontuar em nenhuma dela. Dessa maneira, a equipe nórdica briga com o adversário de tabela em busca de sair do zero no grupo J e se igualar aos rivais.

Possíveis escalações de Liechtenstein x Islândia

Possível Liechtenstein: Buechel; Goppel, Hofer, Malin, Wolfinger, Brandle; Meier, Wolfinger, Frommelt; Hasler, Frick.

Possível Islândia: Halldórsson; Sævarsson, Ingason, Árnason, Skúlason; Gunnarsson; Gudmundsson, Bjarnason, Sigurjónsson, Albert Guðmundsson; Böðvarsson.

Classificação do grupo J nas Eliminatórias da Copa

No grupo J, Alemanha e Armênia lideram com seis pontos cada. Já Macedônia do Norte e Romênia vem logo atrás com três, enquanto Islândia e Liechtenstein seguem zeradas.

