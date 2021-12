Liga das Nações 2022/23: grupos, datas e como funciona o torneio

A UEFA já definiu os grupos da Liga das Nações que será realizada em 2022 e 2023. O destaque ficou para o grupo 3, com Itália, Alemanha, Inglaterra e Hungria, além da França no grupo 1 disputando diretamente com Croácia, Dinamarca e Áustria. Confira como ficaram os grupos da Liga das Nações 2022/23 e saiba todas as informações.

Confira os grupos da Liga das Nações 2022/23

Por sorteio, a UEFA definiu todos os grupos em cada uma das quatro ligas da terceira edição da Liga das Nações. A França, atual campeã da competição, aparece no grupo A com Dinamarca, Croácia e Áustria. Do outro lado, o 3 é considerado o “grupo da morte”, já que traz Itália, Alemanha, Inglaterra e Hungria.

Saiba quais serão os caminhos das principais seleções em disputa ao troféu no continente.

LIGA A

Grupo 1: França, Dinamarca, Croácia e Áustria

Grupo 2: Espanha, Portugal, Suíça e República Tcheca

Grupo 3: Itália, Alemanha, Inglaterra e Hungria

Grupo 4: Bélgica, Holanda, Polônia e País de Gales

LIGA B

Grupo 1: Ucrânia, Escócia, Irlanda e Armênia

Grupo 2: Islândia, Rússia, Israel e Albânia

Grupo 3: Bósnia, Finlândia, Romênia e Montenegro

Grupo 4: Suécia, Noruega, Sérvia e Eslovênia

LIGA C

Grupo 1: Turquia, Luxemburgo, Lituânia e Ilhas Faroé

Grupo 2: Irlanda do Norte, Grécia, Kosovo e Chipre/Estônia

Grupo 3: Eslováquia, Bielorrússia, Azerbaijão e Cazaquistão/Moldávia

Grupo 4: Bulgária, Macedônia do Norte, Geórgia e Gibraltar

LIGA D

Grupo 1: Liechtenstein, Cazaquistão/Moldávia, Andorra e Letônia

Grupo 2: Malta, Chipre/Estônia e San Marino

Quando vai começar a Liga das Nações 2022/23?

O torneio de seleções na Europa está marcado para acontecer em junho de 2022 com as duas primeiras rodadas na fase de grupos em cada uma das ligas. É importante ressaltar que todas as quatro ligas apresentam seis rodadas com as mesmas datas.

Rodada 1 e 2: dias 02 a 8 de junho de 2022

Rodada 3 e 4: dias 08 a 14 de junho de 2022

Rodadas 5 e 6: dias 22 a 27 de setembro de 2022

Sorteio da fase final: a ser confirmado pela UEFA

Semifinais: 14 e 15 de junho de 2023

Final e jogo do terceiro lugar: 18 de junho de 2023

Como funciona a Liga das Nações?

Cinquenta e cinco seleções participam da Liga das Nações seguindo as posições do ranking oficial. Todas estão divididas em quatro ligas, ou seja, A, B, C e D, sendo a primeira é a maior e a última é a de menor expressão.

As ligas A, B e C possuem dezesseis times, enquanto a D tem apenas sete disputando. Dessa maneira, são seis rodadas na fase de grupos. Os líderes de cada um dos grupos da liga principal se classificam para a semifinal, enquanto nas outras três ligas os primeiros sobem de divisão, e os últimos são rebaixados.

