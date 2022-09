Liga das Nações: onde assistir Alemanha x Hungria ao vivo e horário (23/9)

Pela quinta rodada do grupo C na Liga das Nações, a Alemanha recebe a Hungria nesta sexta-feira, 23 de setembro, na Red Bull Arena Leipzig, a partir das 15h45 (Horário de Brasília). Com transmissão pela TV e online, saiba onde assistir Alemanha x Hungria ao vivo nesta sexta.

Onde assistir Alemanha x Hungria ao vivo

O jogo da Alemanha e Hungria hoje vai passar na ESPN, pela TV fechada, a partir das 15h45 (horário de Brasília), além da transmissão no Star +, serviço de streaming para todo o Brasil.

Disponível em operadoras de TV por assinatura, o canal da ESPN é o grande responsável por transmitir as emoções do confronto entre seleções nesta sexta-feira. O torcedor deve obter a emissora em sua programação para acompanhar com exclusividade.

Outra opção é acompanhar através do Star +, serviço de streaming, disponível somente para assinantes tanto no aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV. Para tornar-se membro é necessário acessar www.starplus.com entre valores de R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês, entre pacotes diferentes.

ALEMANHA X HUNGRIA:

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Red Bull Arena Leipzig, em Leipzig, na Alemanha

Onde assistir jogo da França hoje: ESPN e Star +

Árbitro: Slavko Vincic

Árbitro de vídeo: Matej Jug

Alemanha x Hungria: como estão as seleções?

Os alemães ocupam a vice-liderança do grupo C na Liga das Nações com 6 pontos, conquistados em uma vitória e três empates na fase de grupos. Se vencer, a Alemanha poderá assumir a liderança da competição e dessa maneira ficar próximo da classificação até as semifinais.

Os alemães não poderão contar com Marco Reus e Julian Brandt, lesionados.

Provável escalação da Alemanha: Ter Stegen (Neuer); Sule, Rudiger, Raum, Hofmann; Gundongan, Kimmich, Sané, Muller; Havertz e Werner.

O elenco da Hungria permanece em primeiro lugar no grupo C com 7 pontos, conquistados em duas vitórias, um empate e uma derrota, em quatro partidas disputadas na Liga das Nações. Se vencer se garante com a vantagem até a próxima fase e, por isso, precisará apenas de um empate na próxima rodada.

Sallai é o único desfalque dos visitantes.

Provável escalação da Hungria: Gulacsi; Orbán, Lang, Szalai; Fiola, Nagy, Styles, Kerkez; Gazdag, Szoboszlai e Szalai.

Como foi a primeira partida na Liga das Nações?

A partida de ida na Liga das Nações entre Hungria e Alemanha aconteceu em 11 de junho de 2022, na temporada atual, pela fase de grupos.

Por 1 x 1, os dois somaram apenas um ponto na classificação da fase de grupos. Nagy abriu o placar aos 6 minutos do primeiro tempo, enquanto Hofmann empatou aos 9 minutos também na primeira etapa. Agora, a partida de volta poderá ser ainda mais acirrada e quente nesta sexta-feira.

Confira como foi a primeira partida na fase de grupos entre as seleções.



Jogos da rodada na Liga das Nações hoje

Sete partidas pela quinta rodada da Liga das Nações serão realizadas nesta sexta-feira, 23 de setembro, a penúltima na fase de grupos.

O destaque fica para o jogo entre Itália e Inglaterra, clássico entre seleções.

Dessa maneira, confira todos os jogos da semana na Liga das Nações e nesta sexta.

Quinta-feira (22/09):

Cazaquistão x Bielorrússia

Letônia x Moldávia

Eslováquia x Azerbaijão

Polônia x Holanda

Lituânia x Ilhas Faroé

Liechtenstein x Andorra

Turquia x Luxemburgo

Croácia x Dinamarca

França x Áustria

Bélgica x País de Gales

Sexta-feira (23/09):

Estônia x Malta – 13h

Geórgia x Macedônia do Norte – 13h

Alemanha x Hungria – 15h45

Finlândia x Romênia – 15h45

Bósnia x Montenegro – 15h45

Bulgária x Gibraltar – 15h45

Itália x Inglaterra – 15h45

Sábado (24/09):

Armênia x Ucrânia – 10h

Irlanda do Norte x Kosovo – 13h

Eslovênia x Noruega – 13h

Espanha x Suíça – 15h45

Escócia x Irlanda – 15h45

Israel x Albânia – 15h45

Sérvia x Suécia – 15h45

Chipre x Grécia – 15h45

República Tcheca x Portugal – 15h45

Confira também: Quantos times sobem da Série B para Série A no Brasileirão?