Ajax x Atalanta: onde assistir ao jogo da Champions League

O Ajax recebe nesta quarta-feira (09), às 14h55, na Amsterdam Arena, a Atalanta, em confronto da sexta e última rodada do grupo D, valendo a segunda vaga nas oitavas de final pela Champions League. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

Quem vencer, garante a vaga para a próxima fase da competição, já que a diferença que separa ambas as equipes é de apenas um ponto. Contudo, em caso de empate, os italianos avançam.

Ajax x Atalanta: onde assistir?

A partida entre Ajax e Atalanta possui transmissão do canal TNT, na tv fechada, e também no Facebook do Esporte Interativo, às 14h55 (Horário de Brasília).

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Entretanto, você também pode acompanhar através da plataforma EI Plus.

Qual é a situação dos times pelo grupo D?

Em primeiro lugar, com doze pontos, o Liverpool já está classificado. Assim, a equipe inglesa entra em campo nesta quarta apenas para cumprir tabela.

Já a Atalanta aparece em segundo lugar, com oito pontos. Portanto se vencer ou empatar, está dentro.

Entretanto, para os holandeses do Ajax, apenas uma vitória garante a vaga. Ademais, é válido lembrar que, quem ficar em terceiro, está na segunda fase da Liga Europa.

Enquanto isso, o Midtjylland está eliminado, com um ponto.

Possíveis escalações de Ajax x Atalanta

Para a equipe da casa, o técnico Erik ten Hag possui quatro brasileiros em dúvida: David Neres, Mazraoui, Tagliafico e Traoré. Em entrevista coletiva, o treinador afirmou que está confiante na recuperação total de Tagliafico e Mazraoui.

O brasileiro Antony, ex-Ajax, deve estar presenta no time principal.

Provável Ajax: Onana; Tagliafico, Blind, Schuurs, Klaiber; Gravenberch, Alvarez, Klaassen; Tadic, Neres (Brobbey), Antony.

Pasalic está se recuperando e continua fora. Já Mojica é dúvida para o técnico Gasperini e Robin Gosens segue afastado cumprindo isolamento por testar positivo.

Provável Atalanta: Sportiello (Gollini); Rafael Toloi, Hateboer, Romero, Djimsiti; de Roon, Freuler, Ruggeri; Pessina (Gomez), Muriel, Zapata.

Confira todos os jogos desta quarta na Champions

Além deste confronto, outros sete jogos também acontecem nesta quarta. Então, saiba onde assistir.

Ademais, todos eles estão disponíveis no EI Plus.

Midtjylland x Liverpool – 14h55 – Canal Space

Real Madrid x Borussia Monchengladbach – 17h – Facebook do Esporte Interativo

RB Salzburg x Atlético de Madrid – 17h – Facebook Esporte Interativo

Bayern de Munique x Lokomotiv Moscou – 17h – EI Plus

Inter de Milão x Shaktar – 17h – Canal TNT

Manchester City x Olympique de Marseille – 17h – Canal Space

Olympiacos x Porto – 17h – EI Plus