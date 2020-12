PSG e Istanbul Basaksehir deixaram o campo no começo do primeiro tempo em jogo pela sexta rodada do grupo H, nesta terça-feira (08), após ofensas racistas do quarto árbitro romeno, Sebastian Colţescu, com Pierre Webó, integrante da comissão técnica do time visitante.

A UEFA chegou a dizer que retomaria a partida. Até o momento, o jogo continua suspenso e não há jogo.

Confira as imagens do ocorrido em PSG e Istanbul Basaksehir

Aos 13 minutos do primeiro tempo, com 0 a 0 em campo e as equipes fazendo um belo jogo. Rafael, brasileiro jogador do Istabul, fez uma falta no atleta do PSG e recebeu o cartão amarelo do árbitro. A equipe do Istabul foi reclamar com o árbitro e, assim, foi aí que o quarto árbitro teria dito a ofensa para Pierre.

Então, naquele momento, jogadores do PSG, Istanbul, comissão técnica e advogados da UEFA entraram em campo para resolver a situação. Todavia, minutos depois, os jogadores dos dois times resolveram sair de campo em forma de protesto e revolta. Com isso, a partida foi suspensa, como informou a UEFA em site oficial.

MOMENTO HISTÓRICO! Os jogadores do PSG e do Istanbul Basaksehir saíram de campo após ofensas racistas ditas pelo quarto árbitro! Um caso que ficará marcado, com certeza! #CasaDaChampions pic.twitter.com/9yIV4bC65w — Esporte Interativo (de 🏠) (@Esp_Interativo) December 8, 2020

"Por que quando você menciona um jogador preto, você tem que dizer 'esse cara preto'?" Demba Ba, atleta do Istanbul Basaksehir, questionou o quarto árbitro Sebastian Colţescu, que teria ofendido racialmente um membro da comissão técnica do seu time. pic.twitter.com/S1EozSiKkX — Esporte Interativo (de 🏠) (@Esp_Interativo) December 8, 2020

Neste momento, foi quando os jogadores decidiram sair de campo.

"Se esse cara não sair daqui, não vamos jogar!" Veja o momento em que Neymar e Mbappé se posicionam contra a presença do quarto árbitro, acusado de racismo pelos jogadores do Istanbul Basaksehir. #NãoAoRacismo pic.twitter.com/YabtrnrdcH — Esporte Interativo (de 🏠) (@Esp_Interativo) December 8, 2020

Istanbul se pronuncia

A equipe turca fez uma postagem em seu Twitter minutos depois do ocorrido em campo. Com uma imagem da UEFA, entidade que cuida dos jogos da Europa, o grupo escreveu “Não ao racismo” na legenda do tweet.

Além disso, os jogadores não querem voltar em campo, segundo informações do canal Esporte Interativo.

Matéria será atualizada conforma a saída de novas informações.