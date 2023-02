Qual canal vai passar jogo do Liverpool x Real Madrid hoje DE GRAÇA na Champions (21/02)

Liverpool e Real Madrid fazem a reedição da final passada na Liga dos Campeões, que resultou na 14ª conquista do clube espanhol na história. Nesta terça-feira, o Estádio Anfield, na Inglaterra, recebe as equipes para o jogo de ida nas oitavas de final desta edição, com a bola rolando às 17h (Horário de Brasília). Todos os detalhes de como assistir você confere no texto.

Quando começa jogo do Liverpool x Real Madrid hoje

O jogo do Liverpool e Real Madrid hoje nas oitavas de final da Champions League começa às 17h (Horário de Brasília), na terça-feira, 21 de fevereiro de 2023.

O pontapé inicial na partida eliminatória vai ser 16h nos estados de Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde as cidades tem o seu próprio fuso horário.

Na Inglaterra, o duelo vai ser 20h, horário local.

Como assistir jogo do Liverpool x Real Madrid hoje

SBT, TNT e HBO Max transmitem o jogo do Real Madrid e Liverpool hoje às 17h, para todos os estados do Brasil.

Com exclusividade, o SBT exibe o duelo da Champios nesta terça-feira em todo o território nacional pela televisão aberta. Téo José narra a partida ao lado dos comentaristas Mauro Beting e Nadine Basttos. É de graça e o torcedor só precisa sintonizar para curtir o futebol.

Já o canal da TNT está disponível somente em operadoras de TV por assinatura. É necessário obter a emissora na programação para acompanhar as emoções na TV fechada.

Tem também a opção de assistir tudo pelo celular ou outros dispositivos móveis. Se for assinante, acesse com o email e a senha na plataforma, encontre o mosaico de jogos e sintonize ao vivo.

SBT - TV aberta

- TV aberta TNT - TV paga

- TV paga HBO Max - Serviço de streaming para assinantes

Prévia do jogo da Champions hoje

O clássico do futebol internacional já foi disputado entre Liverpool e Real Madrid em 9 oportunidades, de acordo com dados do portal de estatísticas Transfermarkt. Os espanhóis acumulam cinco vitórias, com um empate e três triunfos aos ingleses.

O Real sai na frente no histórico dos duelos já que venceu a final da Champions em cima do Liverpool na temporada passada. Com gol de Vini Júnior, o clube de Madrid levantou a 14ª taça da sua história.

O Liverpool passou da fase de grupos até as oitavas de final em segundo lugar no grupo A com 15 pontos, empatado com o Napoli, mas em desvantagem no saldo de gols. Depois de um difícil começo na temporada, o Liverpool conseguiu reencontrar o caminho das vitórias. Van Dijk, Salah e Núñez são os destaques.

Do outro lado, o Real Madrid tem muita confiança. Ficou em primeiro lugar no grupo F com 13 pontos, quatro vitórias, um empate e uma derrota. O maior campeão de todos os tempos na Liga dos Campeões é o favorito no duelo mesmo fora de casa. Benzema, Vini Júnior e Valverde prometem dar ao time a vantagem no confronto.

Escalação de Liverpool: Alisson; Van Dijk, Robertson, Alexander-Arnold, Gomez; Fabinho, Henderson, Bajcetic; Gakpo, Núñez e Salah.

Escalação de Real Madrid: Courtois (Lunin); Carvajal, Militão, Alaba, Rudiger; Tchouameni, Modric, Camavinga; Valverde, Vini Junior e Benzema.

Quem vai apitar?

O árbitro do jogo do Liverpool e Real Madrid vai ser o romeno István Kovács.

Os assistentes do juiz vão ser Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene, também da Romênia. No VAR estará o italiano Massimiliano Irrati, com o assistente Marco Guida.

Já o quarto árbitro definido será Horatiu Fesnic.

⬛️ István Kovács will be the referee in charge of our match 🆚 @LFC. #UCL pic.twitter.com/o8PypHyRh0 — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) February 19, 2023

Onde vai ser jogado Liverpool x Real Madrid?

Liverpool x Real Madrid na Champions League será disputado no Estádio Anfield, na cidade de Liverpool, na Inglaterra. A distância para a capital inglesa, Londres, é de 346 kms.

O espaço nunca recebeu uma decisão da Liga dos Campeões, mas é o palco em todas as partidas do Liverpool na competição, desde a fase de grupos até o mata-mata. O estádio tem a capacidade para 54 mil torcedores.

O jogo de volta, marcado para 15 de março, será no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha.

Jogos das oitavas de final

As partidas das oitavas de final estão agendadas sempre às terça e quarta-feira, com dezesseis equipes na disputa.

Os vencedores vão para as quartas de final da Champions League, enquanto os perdedores se despedem da competição.

Acompanhe todos os jogos de ida nas oitavas.

TERÇA-FEIRA (14 de fevereiro):

PSG 0 x 1 Bayern de Munique

Estádio Parc des Princes, em Paris

Milan 1 x 0 Tottenham

Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália

QUARTA-FEIRA (15 de fevereiro):

Club Brugge 0 x 2 Benfica

Jan Breydel Stadium, na Bégica

Borussia Dortmund 1 x 0 Chelsea

Signal Iduna Park, na Alemanha

TERÇA-FEIRA (21 de fevereiro):

Liverpool x Real Madrid - 17h (Horário de Brasília)

Estádio Anfield, na Inglaterra

Eintracht Frankfurt x Napoli - 17h (Horário de Brasília)

Deutsche Bank Park, na Alemanha

QUARTA-FEIRA(22 de fevereiro):

RB Leipzig x Manchester City - 17h (Horário de Brasília)

Red Bull Arena Leipzig, na Alemanha

Inter de Milão x Porto - 17h (Horário de Brasília)

Estádio Giuseppe Meazza, na Itália

