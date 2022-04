Assistir Bayern de Munique x Villarreal hoje ao vivo e horário Champions

Nesta terça-feira, Bayern de Munique e Villarreal se enfrentam a partir das 16h (Horário de Brasília), pelo jogo de volta das de final da Champions League, na Allianz Arena, em Munique. Confira todos os detalhes e informações de onde assistir Bayern de Munique x Villarreal hoje ao vivo.

Quem vencer vai enfrentar Benfica ou Liverpool na semifinal.

Onde assistir Bayern de Munique x Villarreal hoje ao vivo

O jogo do Bayern de Munique e Villarreal hoje será transmitido no canal Space e HBO Max, a partir das 16h (Horário de Brasília).

A emissora transmite para todos os estados do Brasil ao vivo o jogo de hoje, disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é o serviço de streaming HBO Max. A plataforma pode ser encontrada no site (www.hbomax.com) ou então aplicativo pelos valores de R$19,90 ou R$27,90.

Informações de onde assistir Bayern de Munique x Villarreal hoje ao vivo

Data: 12/04/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Allianz Arena, em Munique

Arbitragem: Slavko Vincic (Eslovênia)

Onde assistir: Space e HBO Max

+ Final da Champions League 2022: onde vai ser, data e quem vai disputar

Provável escalação do Bayern de Munique e Villarreal

Escalação do Bayern de Munique: Neuer, Pavard, Upamecano, Hernández, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Müller, Gnabry e Lewandowski

Escalação do Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán, Coquelin, Capoue, Parejo, Lo Celso, Gerard Moreno e Danjuma

Por incrível que pareça, o Bayern perdeu o jogo de ida nas quartas de final. Porém, vai decidir a Champions em casa, em Munique, contando com a força da torcida e o favoritismo principalmente por ter um dos melhores elencos de todo o futebol na Europa. O clube vem de vitória em cima do Augbusrg no Campeonato Alemão e, por isso, mantém a confiança para o jogo de hoje.

Enquanto isso, o Villarreal empatou com o Athletic Bilbao durante o fim de semana pelo Campeonato Espanhol mas, mesmo assim, espera manter o bom desempenho que apresentou no jogo de ida pelas quartas da Champions, quando venceu o Bayern. A única baixa do grupo é Alberto Moreno.

Cenários entre Bayern de Munique x Villarreal

O Villarreal venceu o jogo de ida por 1 a 0, com gol de Arnaut Groeneveld. Por isso, tem a vantagem e só precisa vencer ou até mesmo empatar a partida desta terça-feira para se classificar até a semifinal.

Do outro lado, o Bayern precisa vencer com dois gols ou mais para se classificar na Champions. Lembrando que gol fora de casa não é mais critério de desempate.

Confira a seguir os cenários entre Bayern e Villarreal.

Vitória do Villarreal = Vilarreal classificado

Empate em qualquer resultado = Vilarreal classificado

Bayern ganha com 2 gols ou mais = Bayern classificado

Bayern ganha por 1 a 0 = Prorrogação e pênaltis se necessário

Assista no vídeo os melhores momentos do último jogo entre os times.

Tem gol fora de casa na Champions 2022?

Não tem gol fora de casa na Champions League em 2022. A UEFA decidiu extinguir do seu regulamento o critério desde o ano passado no mata-mata.

Agora, se a partida de volta ficar empatada, a prorrogação com dois tempos de 15 minutos será necessária e, caso nada mude, aí a decisão vai para os pênaltis.

O gol fora de casa geralmente é utilizado quando o resultados dos dois jogos do mata-mata são iguais, seja com a prorrogação ou então dois empates ou duas vitórias com o mesmo número de gols, tendo o time que marcou mais vezes na casa do adversário vantagem. A regra foi utilizada pela primeira vez em 1965 em todas as competições da UEFA, desde a Champions até a Liga Europa.

