Atlético de Madrid x Lokomotiv Moscou: onde assistir ao jogo de hoje

O Atlético de Madrid recebe nesta quarta-feira (25), o Lokomotiv Moscou, às 17h, pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League, no Wanda Metropolitano. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Ambos possuem chances de classificação, ou seja, os dois clubes brigam pela segunda posição. O time espanhol é o atual vice-líder, com quatro pontos. Já os russos estão em terceiro, com dois. Quem vencer, garante a vantagem.

Atlético de Madrid x Lokomotiv Moscou: onde assistir?

A partida entre Atlético de Madrid e Lokomotiv Moscou tem transmissão do canal Space, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode acompanhar através da plataforma EI Plus.

Como estão as equipes na temporada?

A equipe da casa possui uma vitória, um empate e uma derrota pelo grupo A, estando em segundo lugar, com quatro pontos. Portanto, se ganhar, vai para sete.

O Atleti venceu o Barcelona por 1 a 0 no fim de semana pelo Campeonato Espanhol. Dessa maneira, quer repetir o feito e sair vitorioso também nesta quarta. Ademais, a equipe da capital espanhola é vice-líder no campeonato nacional, com vinte pontos.

Por outro lado, o Lokomotiv conquistou dois empates e uma derrota. Neste confronto direto, é tudo ou nada, principalmente para os visitantes. No Campeonato Russo, também não possui um bom desempenho, visto que está em 8º, com vinte e quatro pontos.

Possíveis escalações de Atlético de Madrid x Lokomotiv Moscou

Para Simeone, Lucas Torreira e Luís Suarez continuam isolados depois de testarem positivo para covid-19.

Além disso, Manu Sanchez, Vitolo e Vrsaljko continuam no departamento médico do Atlético de Madrid. Contudo, Herrera é dúvida para este duelo.

Provável Atlético: Oblak; Trippier, Renan Lodi, Giménez, Savic; Koke (Herrera), Carrasco, Ñíguez, Llorente, João Félix e Correa.

Fedor Smolov é a principal baixa no time de Moscou. Em entrevista ao site oficial do Lokomotiv, o treinador da equipe, Marko Nikolic, afirmou que Magkeev é dúvida.

Provável Lokomotiv: Guilherme; Zhivoglyadov, Corluka, Cerqueira, Rybus; Ignatjev, Kulikov, Krychowiak, Miranchuk; Éder, Luis.

Confira todos os jogos desta quarta na Champions

Além do confronto entre Atlético de Madrid x Lokomotiv Moscou, outros sete jogos acontecem nesta terça.

Ademais, todos eles estão disponíveis no EI Plus.

Olympiacos x Manchester City – 14h55 – Canal TNT e Facebook Esporte Interativo

Borussia Monchengladbach x Shakhtar Donetsk – 14h55 – Canal Space

Olympique x Porto – 17h – EI Plus

Liverpool x Atalanta – 17h – TNT

Inter de Milão x Real Madrid- 17h – Facebook Esporte Interativo

Bayern de Munique x RB Salzburg – 17h – Facebook Esporte Interativo

Ajax x Midtjylland – 17h – EI Plus