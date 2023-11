Benfica x Inter de Milão: onde assistir jogo do Benfica hoje (29)

Sem chances de se classificar para as oitavas de final, o Benfica busca a primeira vitória no grupo D da Champions nesta quarta-feira, 29 de novembro, às 17h (de Brasília). O jogo do Benfica vai ser contra a Inter de Milão, no Estádio da Luz, pela quinta rodada com transmissão ao vivo.

Quem vai transmitir o jogo do Benfica hoje na Champions?

Nenhum canal de TV vai transmitir o jogo do Benfica e Inter de Milão hoje, a única maneira de acompanhar é no HBO Max, plataforma de streaming para assinantes, às 17h, horário de Brasília, em qualquer lugar do país. O serviço de streaming HBO Max está disponível no site (www.hbomax.com) e no aplicativo do celular, tablet, smartv e em gadgets que reproduzem o conteúdo na televisão.

O técnico Roger Schmidt vai escalar o Benfica com Trubin; Aursnes, Otamendi, António Silva, Morato; João Neves, Florentino; Di Maria, Kökçü, Rafa e Tengstedt.

Para a Inter, Simone Inzaghi vai colocar em campo Audero; Bisseck, De Vrij, Acerbi; Darmian, Klaassen, Asllani, Frattesi, Carlos Augusto; Alexis Sánchez e Arnautović.

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal

Arbitragem: Andris Treimanis (LET)

Onde assistir: HBO Max

Confira o resultado do sorteio da Champions League 2023

Como está o grupo do Benfica?

Até o início da quinta rodada, as equipes de Real Sociedad e Inter de Milão já estão classificadas para as oitavas de final da Liga dos Campeões pelo grupo D. A dúvida que permanece é quem vai terminar como o líder do grupo D, já que ambos os times somam 10 pontos cada.

Com 10 pontos em três vitórias e um empate, o Real Sociedad é o atual líder do grupo D porque tem a vantagem no saldo de gols. A Inter de Milão, com os mesmos 10 pontos, também tem três vitórias e um empate, mas com 3 em seu saldo de gols. Para fechar a tabela de classificação do grupo D o RB Salzburg é o terceiro colocado, com 3 pontos, enquanto o Benfica é o lanterna sem pontos.

Pela penúltima rodada, realizada nesta quarta-feira, 29 de novembro, o Real Sociedad vai enfrentar o RB Salzburg em casa, enquanto a Inter visita o Benfica, que briga apenas pela vaga da Liga Europa. Os dois jogos começam às 17h, horário de Brasília.

A última rodada da fase de grupos está marcada para terça e quarta-feira, 12 e 13 de dezembro.

Que dia vai ser o sorteio da oitavas da Champions?

O sorteio que define os confrontos das oitavas de final da Champions League está marcado para segunda-feira, 18 de dezembro, em Lyon, na sede da UEFA, na Suíça.

Até o início da quinta rodada, estão classificados para as oitavas de final as equipes de Barcelona, Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Inter de Milão, Lázio, Borussia Dortmund, Real Sociedad, Real Madrid, Manchester City e RB Leipzig.

Se classificam para as oitavas de final o primeiro e segundo colocado de cada grupo. Os líderes ocupam o pote 1, enquanto os segundos colocados vão para o pote 2. A partir daí, o apresentador sorteio um nome de cada pote para formar os confrontos. Times do mesmo país não podem se enfrentar, assim como aqueles que estavam no mesmo grupo na etapa anterior.

As oitavas de final serão realizadas ao longo de quatro semanas: os jogos de ida vão ser em 13, 14, 20 e 21 de fevereiro e a volta em 5, 6, 12 e 13 de março de 2024.

Quais são os critérios de desempate da fase de grupos?

Faltando duas rodadas para acabar a fase de grupos da Liga dos Campeões, existe a possibilidade de Real Sociedad e Inter de Milão terminarem com a mesma pontuação. Se isso acontecer, os critérios de desempate serão utilizados para definir quem fica com a vantagem.

O primeiro critério é o confronto direto, ou seja, aquele que obteve o maior número de pontos entre os dois jogos realizados na fase de grupos fica com a vantagem. Se a igualdade permanecer, aí outros critérios do regulamento da UEFA serão colocados à prova:

1- Confronto direto entre as equipes

2- Melhor saldo de gols

3- Número de gols marcados

4- Diferença de gols marcados

5- Mais gols como visitante

6- Número de vitórias

7- Número de vitórias fora de casa

8- Menos cartão amarelo e vermelho

9- Coeficiente do clube

O segundo critério de desempate é o número de saldo de gols, onde a equipe com o maior número de saldo de gols fica com a melhor colocação. Se não funcionar, aí pulamos para o terceiro critério que é o número de gols pró, isto é, o elenco que contabilizar mais gols leva a melhor.

O quarto critério da UEFA é a diferença de gols marcados. O time que balançou mais vezes a rede durante as seis rodadas leva a melhor, incluindo o valor no saldo de gols. Se nada funcionar, aí o quinto critério, mais gols como visitante, é utilizado.

O sexto critério é o número de vitórias, onde o time com o maior número de vitórias em seu grupo fica com a vaga para a próxima fase. O sétimo é o número de vezes que o clube ganhou como visitante, enquanto o oitavo critério contabilizará os números de cartões amarelos e vermelhos.

Por fim, se nenhum dos 8 critérios de desempate funcionar, aí a posição será definida através do coeficiente do clube no ranking da UEFA, ou seja, o time que está melhor colocado na lista fica com a vantagem.