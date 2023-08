Resultado do sorteio da Champions League 2023: veja os grupos e datas

O evento da UEFA nesta quinta-feira, 31 de agosto, definiu a fase de grupos da Liga dos Campeões 2023/24 no Grimaldi Fórum, em Mônaco. Os 32 clubes foram divididos em oito grupos de quatro no sorteio da Champions League de acordo com os potes, por isso veja quais são os grupos e quando começa a competição.

Oito grupos de quatro abrigam os 32 clubes na Liga dos Campeões na primeira fase, com 26 classificados através das competições nacionais e os seis vencedores dos playoffs. Os times foram divididos em quatro potes para o sorteio da Champions, separados através do seu coeficiente na UEFA e por títulos nacionais.

Vale lembrar que a Champions League deste ano não terá Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mané e Benzema porque todos eles estão no futebol da Arábia Saudita.

A fase de grupos da Liga dos Campeões começa em 19 de setembro e vai até 13 de dezembro de 2023, com oito jogos por dia. Para evitar problemas de logísticas e por motivos de segurança, times do mesmo país e principalmente da mesma cidade não poderão jogar no mesmo dia.

Os jogos da fase de grupos da Champions são disputados às terças e quartas, no meio da semana, em dois horários distintos. Em pontos corridos, cada vitória dá 3 pontos, enquanto o empate apenas um para os dois times entre as seis rodadas em dois turnos.

Ao fim da sexta rodada, os dois melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final.

Como ficou o sorteio da Champions League na fase de grupos

A seguir, confira o resultado do sorteio da Champions na fase de grupos.

GRUPO A – Bayern de Munique, Manchester United, Copenhagen e Galatasaray

GRUPO B – Sevilla, Arsenal, PSV e Lens

GRUPO C – Napoli, Real Madrid, Braga e Union Berlin

GRUPO D – Benfica, Inter de Milão, RB Salzburg e Real Sociedad

GRUPO E – Feyenoord, Atlético de Madrid, Lazio e Celtic

GRUPO F – PSG, Borussia Dortmund, Milan e Newcastle

GRUPO G – Manchester City, RB Leipzig, Estrela Vermelha e Young Boys

GRUPO H – Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk e Royal Antwerp

Quais são os critérios de desempate da fase de grupos?

Caso duas ou mais equipes terminem a fase de grupos da Liga dos Campeões com a mesma pontuação, os critérios de desempate são seguidos em ordem para determinar quem avança em primeiro e em segundo lugar até a próxima etapa do torneio.

O primeiro critério de desempate é o confronto direto entre as equipes em questão, onde o vencedor possui a vantagem, seguido do melhor saldo de gols e o número de gols marcados na competição. Caso a igualdade permaneça, a diferença de gols em todos os jogos do grupo entra em cena.

O quinto critério de desempate é o de mais gols como visitante, seguido do sexto para o maior número de vitórias em todas as partidas do grupo e o sétimo em número de vitórias fora de casa. Por fim, o oitavo e o nono critério de desempate são números de cartões amarelos e vermelhos, e o coeficiente de clube mais alto respectivamente.

Calendário da Champions 2023/24

Após a fase de grupos, os 16 classificados passarão por um novo sorteio para determinar os confrontos das oitavas de final da UEFA, marcado para 18 de dezembro deste ano. Daí, os oito clubes vão para as quartas de final, onde o sorteio será feito para determinar também o chaveamento.

A final da Champions está marcada para 1º de junho de 2024, no Estádio Wembley, em Londres, da Inglaterra.

Oitavas de final: 18 de dezembro de 2023

Quartas de final e semifinais: 15 de março de 2024

Oitavas de final: 13/14/20/21 de fevereiro e 5/6/12/13 de março de 2024

Quartas de final: 9/10 e 16/17 de abril de 2024

Semifinais: 30 de abril/1 de maio e 7/8 de maio de 2024

Final: 1º de junho de 2024

Onde vai ser a final Champions 2024?

A final da Liga dos Campeões em 2024 vai ser no Estádio Wembley, em Londres, na Inglaterra, no dia 1º de junho entre os dois finalistas da temporada. Wembley já recebeu sete finais da Taça dos Clubes Campeões Europeus, mais do que qualquer outro estádio.

Na era da Champions League, esta é a terceira final, depois de 2011 e 2013. Com capacidade para 90 mil torcedores, o estádio passou por uma reforma e reabriu as portas em 2007, a casa da final de torneios como a Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa, além de ser o principal estádio da Seleção da Inglaterra.

Na temporada passada, Inter de Milão e Manchester City jogaram a final em Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia, com a vitória dos ingleses por 1 a 0, o primeiro título do City na história.

