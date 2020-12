Borussia Dortmund x Lazio (2/12): onde assistir ao jogo da Champions

Borussia Dortmund e Lazio se encontram nesta quarta-feira (2), em jogo válido pela quinta rodada do grupo F, na Champions League, realizado no Signal Iduna Park, Alemanha. Neste confronto, ambas as equipes disputam a classificação. Quem vencer, segue para a próxima fase da Champions. Assim, saiba onde assistir ao jogo.

Borussia Dortmund x Lazio: onde assistir?

A partida entre Borussia Dortmund x Lazio possui transmissão da plataforma EI Plus, às 17h (Horário de Brasília).

Como está a situação do grupo F na Champions?

A diferença entre Borussia Dortmund e Lazio é de apenas um ponto. Líder, o time alemão possui nove na conta. Ganha a vaga e permanece em primeiro do grupo se vencer. Mas, empate também o qualifica.

O time italiano está em segundo lugar, com oito. Em caso de vitória, carimba o passaporte. Se empatar, precisa torcer por um empate ou derrota do Club Brugge.

Enquanto isso, o Brugge aparece em terceiro, com quatro. Dependendo apenas de si, precisa superar o Zenit nesta rodada se quiser brigar para ir até as oitavas. Entretanto, em caso de derrota, está fora.

Já o Zenit soma apenas um ponto e está fora da briga, sendo assim, a sua única esperança uma vaga para a Liga Europa.

Possíveis escalações de Borussia Dortmund x Lazio

Segundo o site oficial do Dortmund, a informação é de que Meunier, Schmelzer e Reinier, com covid-19, estão fora deste jogo. Por outro lado, Guerreiro, Can e Zagadou são dúvidas

Haaland, o jovem goleador do time, está incluído no plantel e deve ser titular.

Provável Dortmund: Bürki; Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro; Dahoud, Delaney; Sancho, Reus, Reyna; Haaland

🌟 Mission Gruppensieg! Mit dieser Elf? pic.twitter.com/lImQFNvGZD — Borussia Dortmund (@BVB) December 1, 2020

Ademais, aos visitantes, Muriqi está indisponível, confirmou o site oficial do clube. Porém, Luiz Felipe e Caicedo serão avaliados antes da partida e são dúvidas.

Provável Lazio: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Fares; Luis Alberto; Immobile, Correa

Confira todos os jogos desta quarta na Champions

Além deste confronto, outros sete jogos também acontecem nesta quarta. Então, saiba onde assistir.

Ademais, todos eles estão disponíveis no EI Plus.

Istanbul x RB Leipzig – 14h55 – TNT e Facebook Esporte Interativo

Krasnodar x Rennes – 14h55 – Canal Space

Manchester United x PSG – 17h – Facebook Esporte Interativo

Ferencváros x Barcelona – 17h – Facebook Esporte Interativo

Juventus x Dínamo de Kiev – 17h – Canal TNT

Club Brugge x Zenit – 17h – EI Plus

Sevilla x Chelsea – 17h – Canal Space