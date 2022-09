Champions: assistir RB Leipzig x Shakhtar Donetsk ao vivo hoje (6/9)

A Champions League está de volta! Nesta terça-feira, 6 de setembro, RB Leipzig e Shakhtar Donetsk se enfrentam pela primeira rodada do grupo F, a partir das 16h (horário de Brasília), na Red Bull Arena Leipzig, na Alemanha. Disputando os primeiros três pontos, confira onde assistir RB Leipzig x Shakhtar Donetsk ao vivo hoje.

Onde assistir RB Leipzig x Shakhtar Donetsk ao vivo hoje

O jogo do RB Leipzig e Shakhtar Donetsk hoje será transmitido no HBO Max, a partir das 16h (horário de Brasília). A plataforma de streaming está disponível somente para assinantes em todo o Brasil.

Sem transmissão pela TV, a única maneira de acompanhar o embate nesta terça-feira vai ser através do serviço de streaming, disponível apenas para assinantes no aplicativo para celular, tablet, computador ou até mesmo pela smart TV, se o aparelho for compatível.

Se você possui a assinatura no HBO Max, deve acessar com e-mail e senha de usuários pelo navegador ou então no próprio aplicativo, por onde quiser. Se ainda não é, basta optar pelo melhor pacote para o seu bolso com valores de R$ 19,90 ou R$ 27,90 por mês.

RB Leipzig e Shakhtar Donetsk

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Red Bull Arena Leipzig, em Leipzig, na Alemanha.

Arbitragem: João Pinheiro

VAR: Tiago Martins

Rodada: Primeira rodada do grupo F

Onde assistir: HBO Max

Qual é o grupo F na Champions League de 2022?

Integram o grupo F na Champions as equipes de RB Leipzig, Real Madrid, Celtic e Shakhtar Donetsk. A UEFA definiu através de sorteio todos os oito grupos para a primeira fase, onde os trinta e dois times disputam por seis rodadas na busca pela classificação até as oitavas de final.

Na rodada de abertura, o Real Madrid enfrenta o Celtic, enquanto o Leipzig vai jogar na Alemanha contra o Shakhtar, ou seja, possui a vantagem de disputar a primeira rodada em casa, com a torcida apoiando 100%. Enquanto isso, o time ucraniano passa por situações complexas já que a Ucrânia ainda vive uma guerra em seu território com a Rússia.

Até aqui, o time ucraniano disputou apenas três jogos neste período, o que pode ser um problemão. O Leipzig vai buscar aproveitar as falhas do clube para ganhar os primeiros três pontos, com Werner e Nkunku em campo.

Lembrando que apenas os dois primeiros de cada grupo avançam para as oitavas de final. Os terceiros disputarão os playoffs na Liga Europa.

PRIMEIRA RODADA DO GRUPO F:

RB Leipzig x Shakhtar Donetsk – 16h

Real Madrid x Celtic – 16h

GRUPO F

Real Madrid

RB Leipzig

Celtic

Shakhtar Donetsk

Líder no ranking, quantas Champions tem o Real Madrid?

Prováveis escalações de RB Leipzig x Shakhtar Donetsk

Para os alemães, apenas Poulsen, Klostermann e Dani Olmo continuam fora por lesões. Werner e Nkunku devem ocupar o ataque com as camisas titulares nesta terça.

Provável escalação do RB Leipzig: Gulacsi; Gvardiol, Orbán, Simakan; Kampl, Laimer, Raum, Henrichs; Szoboszlai, Nkunku e Werner.

Desde o início da guerra com a Rússia em seu território, o Shakhtar perdeu peças importantes em seu plantel. Enquanto isso, apenas Korniyenko segue indisponível por lesão.

Provável escalação do Shakhtar Donetsk: Trubin; Bondar, Konoplya, Matvienko, Mykhaylichenko; Stepanenko, Sudakov, Bondarenko; Petryak, Sikan e Mudryk.

Últimos jogos de RB Leipzig e Shakhtar Donetsk:

RB LEIPZIG:

Teutonia Ottensen 0 x 8 RB Leipzig – Terça-feira, 30/08 – Copa da Alemanha

Eintracht Frankfurt 4 x 0 RB Leipzig – Sábado, 03/09 – Campeonato Alemão

SHAKHTAR DONETSK:

Shakhtar 1 x 0 FC Kryvbas – Domingo, 28/08 – Campeonato Ucraniano

FC Rukh Lviv 0 x 1 Shakhtar – Sexta-feira, 02/09 – Campeonato Ucraniano

Veja como foi a última partida do RB Leipzig pelo fim de semana.

Próximos jogos:

RB LEIPZIG:

RB Leipzig x Borussia Dortmund – Sábado, 10/09 às 10h30 – Campeonato Alemão

Real Madrid x RB Leipzig – Quarta-feira, 14/09 às 16h – Champions League

SHAKHTAR DONETSK:

Shakhtar x Chornomorets – Sábado, 10/09 às 11h – Campeonato Ucraniano

Shakhtar x Celtic – Quarta-feira, 14/09 às 13h45 – Champions League

