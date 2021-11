Champions League tem rodada decisiva na semana; veja os jogos (23/11)

A quinta rodada, a penúltima na fase de grupos da Liga dos Campeões 2021/22, tem início nesta terça-feira, 23 de novembro, com dezesseis confrontos decisivos. Quatro equipes já estão classificadas para as oitavas, enquanto outras vagas podem ser decididas na semana. Confira a rodada completa da Champions League e onde assistir os jogos.

Jogos da quinda rodada da Champions League 2021

Pela quinta rodada da Champions League, dezesseis jogos serão realizados entre a terça e quarta-feira, 23 e 24 de novembro de 2021, em dois horários durante a tarde: 14h45 e 17h, seguindo o horário de Brasília.

A competição está de volta após a data FIFA e, com ela, decisões na fase de grupos. Pelo grupo E, o Barcelona tem a oportunidade de se garantir nas oitavas diante do Benfica, enquanto o Chelsea enfrenta a Juventus pela chance de garantir-se na segunda posição do grupo H.

Lembrando que Ajax, Bayern de Munique, Juventus e Liverpool já estão classificados para as oitavas de final.

Confira todos os jogos da quinta rodada e o que esperar dos confrontos.

Terça-feira (23/11):

Dinamo de Kiev x Bayern de Munique – 14h45 (Space e HBO Max)

Villarreal x Manchester United – 14h45 (TNT e HBO Max)

Chelsea x Juventus – 17h (HBO Max)

Barcelona x Benfica – 17h (SBT, TNT e HBO Max)

Malmo x Zenit – 17h (HBO Max)

Sevilla x Wolfsburg – 17h (Space e HBO Max)

Lille x RB Salzburg – 17h (HBO Max)

Young Boys x Atalanta – 17h (HBO Max)

Quarta-feira (24/11):

Besiktas x Ajax – 14h45 (TNT e HBO Max)

Inter de Milão x Shakhtar Donetsk – 14h45 (Space e HBO Max)

Sporting x Borussia Dortmund – 17h (HBO Max)

Manchester City x PSG – 17h (TNT e HBO Max)

Liverpool x Porto – 17h (HBO Max)

Atlético de Madrid x Milan – 17h (Space e HBO Max)

Club Brugge x RB Leipzig – 17h (HBO Max)

Sheriff x Real Madrid – 17h (HBO Max)

Do que as equipes precisam para se classificar na Champions?

Barcelona, Porto, Chelsea, RB Salzburg e Real Madrid tem a chance de carimbar antecipadamente o passaporte até as oitavas da Champions pela quinta rodada. Isso porque, em seus respectivos grupos, possuem a vantagem e, com a vitória, estarão classifiados.

Pelo grupo B, o Porto enfrenta o Liverpool, já classificado em primeiro lugar. Se os portugueses vencerem e o Milan ganhar do Atlético, então está dentro das oitavas.

Já no D, o Real Madrid também pode se classificar se vencer o Sheriff. O Barcelona, pelo grupo E, também pode se garantir na próxima fase ao superar o Benfica já que possui tem doi pontos de vantagem.

Por fim, o RB Salzburg também aparece como favorito para assumir a primeira posição. Com 7 pontos, a vitória diante do Lille dará ao time austríaco a classificação. Já o Chelsea, no grupo H, precisa vencer a Juventus para carimbar o seu passaporte até as oitavas.

Confira a tabela de classificação dos grupos atualizada

Quem está classificado para as oitavas da Champions 2021?

As equipes de Ajax, Liverpool, Bayern de Munique e Juventus já estão classificados para as oitavas de final da Champions League na temporada 2021/22.

A fase de grupos apresenta mais duas rodadas e, dessa maneira, segie até o dia 8 de dezembro de 2021 onde somente ois dois primeiros clubes dos grupos avançam.

O sorteio das oitavas de final da Champions League será realizado na segunda-feira, 13 de dezembro de 2021 na Suíça, a sede da UEFA, pela manhã no horário de Brasília. Enquanto isso, as oitavas dão o pontapé inicial em 15 de fevereiro até 16 de março de 2022.

Confira a artilharia completa da Champions em 2021