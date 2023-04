Chaveamento da Champions League 2023 até a semifinal

Oito times disputam as quartas de final da Liga dos Campeões na temporada

A reta final da Liga dos Campeões se aproxima e 8 já estão distribuídas no chaveamento da Champions nas quartas de final, em busca da tão sonhada orelhuda - incluindo o atual campeão Real Madrid. Cada um dos participantes já sabe a data dos confrontos, assim como o chaveamento até a final.

O chaveamento da Liga dos Campeões foi definido em março deste ano pela UEFA, através de sorteio. Para evitar novo sorteio, a entidade determina sempre junto aos confrontos das quartas de final o chaveamento.

Isso significa que cada time já conhece o caminho que tem que percorrer até a final.

Como ficou o chaveamento da Champions League 2023?

Disputarão as quartas de final da Champions as equipes de Real Madrid, Chelsea, Benfica, Inter de Milão, Bayern de Munique, Manchester City, Milan e Napoli. Jogado em duas mãos, cada elenco terá a oportunidade de fazer as honras da casa para sair na frente.

As quartas de final serão disputadas entre 11 e 12 de abril e depois 18 e 19. Já a semifinal está marcada para 9 e 10 de maio (ida) e 16 e 17 de maio (volta). Quatro avançam para as semifinais, com o chaveamento já definido.

QUARTAS DE FINAL - IDA | DA CHAMPIONS LEAGUE

Terça-feira, 11 de abril

Manchester City 3 x 0 Bayern de Munique

Benfica 0 x 2 Inter de Milão

Quarta-feira, 12 de abril

Milan 1 x 0 Napoli

Real Madrid 2 x 0 Chelsea

QUARTAS DE FINAL - VOLTA | DA CHAMPIONS LEAGUE

Terça-feira, 18 de abril

Chelsea x Real Madrid - 16h (horário de Brasília)

Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra

Napoli x Milan - 16h (horário de Brasília)

Estádio Diego Armando Maradona, na Itália

Quarta-feira, 19 de abril - DA CHAMPIONS LEAGUE

Inter de Milão x Benfica - 16h (horário de Brasília)

Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália

Bayern de Munique x Manchester City - 16h (horário de Brasília)

Allianz Arena, em Munique, na Alemanha

SEMIFINAL DA CHAMPIONS LEAGUE

Milan ou Napoli x Benfica ou Inter de Milão

Manchester City ou Bayern de Munique x Real Madrid ou Chelsea

Quando é a final?

A final da Liga dos Campeões está marcada para sábado, 10 de junho de 2023, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia. A decisão pela orelhuda é sempre jogada em partida única, onde em caso de empate a prorrogação será iniciada.

O Estádio Olímpico Atatürk foi inaugurado em 2002, conhecido como a casa da equipe turca. Está localizada na área de Basaksehir, oeste do Bósforo, com capacidade para receber 75 mil torcedores.

Esta vai ser a segunda final da UEFA já realizada no espaço turco. Em 2005, Milan e Liverpool jogaram a final da Champions onde os ingleses derrotaram os italianos de virada após saírem perdendo por 3 a 0.

Onde assistir os jogos da Champions?

Os jogos da Champions são transmitidos no SBT, pela TV aberta, e nos canais TNT e Space, em operadoras de TV por assinatura. Os embates também estão disponíveis nas plataformas de streaming HBO Max e no site do SBT ao vivo.

O canal do SBT transmite um jogo por rodada até a final na televisão aberta. É a única emissora que possui os direitos de transmissão do torneio. Já na TV paga, os canais Space e TNT disponibilizam as partidas para todos os estados do Brasil.

Online, o serviço de streaming HBO Max exibe com exclusividade todos os jogos ao vivo, enquanto o site do SBT retransmite a programação do canal (www.sbt.com.br).

