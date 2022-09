Como assistir jogo do PSG online hoje de graça pelo celular? (06/09)

Confira como assistir o jogo do PSG hoje. Foto: Reprodução / C. Gavelle PSG / Pixabay

Valendo a primeira rodada do grupo H na Champions League, o Paris Saint-Germain enfrenta a Juventus nesta terça-feira, 6 de setembro, no Parc des Princes, na capital parisiense. A partida tem início às 16h (horário de Brasília), com transmissão no SBT. Agora, saiba como assistir jogo do PSG online hoje de graça pelo celular e no computador.

Estão no grupo H da Liga dos Campeões as equipes de PSG, Juventus, Benfica e Maccabi Haifa.

Como assistir jogo do PSG online hoje?

O jogo do PSG hoje vai passar no SBT e TNT, a partir das quatro da tarde, pelo horário de Brasília. Além disso, o torcedor também pode acompanhar a partida no HBO Max, serviço de streaming para assinantes.

O canal do SBT é responsável por transmitir todas as emoções do confronto entre PSG e Juventus nesta terça-feira, disponível para todo o Brasil. Luiz Alano é quem narra, enquanto Mauro Cezar Pereira e Nadine Basttos comentam o embate.

Pela TV fechada, a emissora da TNT exibe para todo o Brasil a partida da Champions ao vivo, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Além disso, o serviço de streaming do HBO Max também retransmite em sua plataforma para membros e assinantes.

Existe também a opção para quem quer curtir o jogo do PSG hoje online pelo celular e de graça. Trata-se da retransmissão pelo site do SBT (www.sbt.com.br), disponível para todos os estados do Brasil sem cobrar nenhum centavo do torcedor.

1 – Não é preciso fazer conta no site. Tudo o que o torcedor precisa fazer para assistir jogo do PSG online hoje é acessar www.sbt.com.br pelo navegador do celular ou computador. Assim que abrir o site, o torcedor vai encontrar logo de cara a opção do “AO VIVO”, escrito em branco e vermelho na parte de cima. Clique nele e aguarde carregar.

2 – Ao clicar na opção escrita em vermelho, o player de um vídeo vai aparecer no meio da tela no celular. Aí, é só clicar no play e pronto, a programação ao vivo do SBT estará disponível.

É possível assistir o jogo de futebol pelo site da emissora em qualquer lugar do Brasil. O aplicativo do SBT Vídeos também é uma opção, com a mesma maneira para acompanhar.

Provável escalação do jogo do PSG x Juventus hoje

Icardi continua fora dos planos do Paris na temporada, ficando fora até mesmo da convocação nesta terça-feira. Enquanto isso, no plantel de jogadores, nenhuma nova baixa foi detectada.

Provável escalação do PSG: Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes; Messi, Mbappé e Neymar.

Para Allegri, técnico da Juve, os atletas Chiesa, Pogba, Kaio Jorge, o goleiro Szczęsny e Di Maria são os desfalques, todos por lesões.

Provável escalação da Juventus: Perin; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Miretti, Paredes, Rabiot, Kostić; Milik e Vlahovic.

Grupo H na Champions League

A UEFA definiu no mês de agosto todos os oito grupos da primeira fase. São trinta e duas equipes divididas entre os agrupamentos com quatro cada, disputando seis rodadas em busca dos três pontos e consequentemente a classificação até a próxima fase.

Somente os dois primeiros avançam até a próxima fase, enquanto o terceiro segue para os playoffs da Liga Europa.

No grupo H estão PSG, Juventus, Benfica e Maccabi Haifa, de Israel. Não há como negar que o time do Paris e a Juventus são os grandes favoritos para se classificarem, enquanto o Benfica pode incomodar ambos na busca pela primeira fase.

Por último, o time do Maccabi não tem grandes pretensões de alcançar as oitavas de final, mas pode surpreender diante dos rivais entre as rodadas.

GRUPO H

PSG

Juventus

Benfica

Maccabi Haifa

