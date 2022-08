Como assistir sorteio da UEFA Champions League ao vivo hoje (25/8)

A fase de grupos da UEFA Champions League 2022-23 está chegando, mas antes que a ação comece em setembro, o sorteio sorteio da UEFA Champions League será realizado nesta quinta-feira em Istambul, Turquia. As 32 equipes classificadas para a fase de grupos serão divididas em oito grupos de quatro, e há potencial para mais de um grupo de morte. Você poderia imaginar um grupo de Real Madrid, Liverpool , Inter de Milão e Celtic? Que tal Manchester City , Barcelona, ​​Dortmund e Rangers ou PSV? As possibilidades são atraentes para os espectadores, mas não tanto para as equipes que esperam um caminho claro para a fase eliminatória.

A boa notícia para os brasileiros é que o sorteio será transmitido ao vivo.

Aqui está o que saber:

Potes da Champions League no sorteio 2022/23: times da fase de grupos

Como assistir sorteio da UEFA Champions League hoje ao vivo

O sorteio da UEFA Champions League hoje terá transmissão ao vivo na TNT, HBO Max e Youtube, a partir das 13h (Horário de Brasília).

Para assistir todos os momentos do sorteio da UEFA com a praticidade da TV, basta sintonizar o canal da TNT, disponível em todo o território nacional através das operadoras de TV paga. Lembrando que apenas assinantes tem a possibilidade de acompanharem pela emissora.

Outra opção é acompanhar através do streaming HBO Max, disponível para assinantes da plataforma através do aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV. Se preferir, pode acessar o site www.hbomax.com pelo navegador do smartphone ou no próprio computador. O streaming está disponível por R$ 19,90 ou R$ 27,90 ao mês.

Não tem assinatura na TV fechada ou streaming e quer assistir de graça? Fique tranquilo porque o canal do SBT Sports no Youtube transmite todo o sorteio ao vivo! O canal pode ser acessado através do site do Youtube, pelo navegador do celular ou computador, assim como no aplicativo para Android e iOS.

Não é necessário fazer login no Youtube para assistir ao sorteio da UEFA no SBT hoje. Basta procurar o canal na barra de pesquisas, encontrar o primeiro com o ícone verde e branco e, aí, assistir todos os lances do sorteio de graça.

Como funciona o sorteio da UEFA Champions League?

A UEFA é quem realiza o sorteio da fase de grupos da Champions nesta quinta-feira. Trinta e duas equipes participam do sorteio, divididas em quatro potes. No pote 1 estão os atuais campeões da Champions (Real Madrid) e da Liga Europa (Eintracht Frankfurt) e os outros seis campeões nacionais das principais ligas da Europa. Nos outros três potes estão os times classificados de acordo com o coeficiente do ranking da UEFA.

Primeiro, o apresentador sorteio as bolinhas do pote 1, já que serão os cabeças de chave. Além de campeões, eles também tem a sorte de não enfrentarem os outros vencedores da temporada. Depois, os apresentadores tiram as bolinhas dos outros potes e assim são formados os oito grupos de quatro times cada.

A única restrição é que time do mesmo país não podem ficar juntos no mesmo grupo, ou seja, não podem se enfrentar em nenhuma hipótese.

Confira a seguir os potes.

Champions League draw pots ✅

🤔 What's the toughest group you can make? #UCLdraw || #UCL pic.twitter.com/UVeUmApBWI — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 25, 2022

