Em qual canal da TV assistir jogo do Benfica x Ajax hoje na Champions

O Benfica recebe o Ajax nesta quarta-feira, 23/02, no Estádio da Luz, em Lisboa, pelo jogo das oitavas de final na Champions League a partir das 17h (Horário de Brasília). Onde assistir o jogo do Benfica e Ajax hoje ao vivo o torcedor confere abaixo.

Onde assistir o jogo do Benfica e Ajax hoje

O jogo do Benfica x Ajax hoje ao vivo vai passar no canal Space e streaming HBO Max, a partir das 17h (Horário de Brasília).

A plataforma do HBO Max é a opção para quem prefere assistir no streaming, disponível no site (www.hbomax.com) ou aplicativo pelos valores de R$19,90 ou R$27,90 ao mês.

Dados: 23/02/2022

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Árbitro: Slavko Vinčić

Local: Estádio da Luz, em Lisboa, em Portugal

Transmissão: Space e HBO Max

Como estão as equipes na temporada?

O time do Benfica lutou até os últimos momentos do grupo E, mas conseguiu terminar em segundo lugar e desbancar o Barcelona na fase de grupos da Champions League para garantir a classificação. Ao todo, foram duas vitórias, dois empates e também duas derrotas, buscando o resultado positivo para se garantir na vantagem pelas oitavas.

Enquanto isso, o elenco do Ajax terminou em primeiro lugar do grupo C com 18 pontos, ou seja, venceu as seis partidas que disputou contra os seus oponentes. Agora, para se manter com 100% de aproveitamento, o grupo de Antony promete fazer mais uma vez bonito em campo e mostrar para que veio até a competição.

Escalação do Benfica e Ajax hoje

Os portugueses não poderão contar com Lucas Veríssimo, Rodrigo Pinho e Seferovic.

Do outro lado, o Ajax não tem Stekelenburg, Brobbey e Klaiber.

Benfica: Vlachodimos; Lázaro, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, João Mário, Taarabt, Paulo Bernardo; Rafa Silva, Darwin Nuñez

Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Edson Álvarez, Berghuis, Klaassen; Antony, Haller, Tadić

Jogos da Champions League hoje

Oito jogos acontecem pelas oitavas de final da Champions League. Confira todos os resultados dos confrontos de ida pela competição.

PSG 1 x 0 Real Madrid

Sporting 0 x 5 Manchester City

Inter de Milão 0 x 2 Liverpool

RB Salzburg 1 x 1 Bayern de Munique

Chelsea 2 x 0 Lille

Villarreal 1 x 1 Juventus

Atlético de Madrid x Manchester United – 17h

Benfica x Ajax – 17h

