Hoje tem jogo da Champions League? Programação de terça (20/09)

A fase de grupos na Liga dos Campeões começou, com a disputa entre as equipes cada vez mais acirrada. Nesta terça-feira, 20 de setembro, os torcedores querem saber se hoje tem jogo da Champions League para assistir ao vivo. Confira a programação da primeira fase e saiba se tem jogos da Champions hoje.

Hoje tem jogo da Champions League ao vivo?

Hoje, terça-feira em 20 de setembro de 2022, tem jogos da Champions League – mas apenas do campeonato feminino. Com a data FIFA no mês de setembro, as competições na Europa e demais continentes dão uma pausa para que as seleções masculinas entrem em campo para amistosos e torneios, como é o caso da Liga das Nações.

O retorno dos jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões está marcado para o dia 4 de outubro, com a terceira rodada pela etapa inicial da competição.

No entanto, a primeira rodada da Champions League Feminina será realizada nesta terça-feira com quatro partidas no período da tarde. Juventus, Bayern de Munique, Benfica e Arsenal são algumas das equipes que entram em campo na disputa pelos três pontos iniciais. Todos os jogos são transmitidos no canal da DAZN UEFA Women’s Champions League no YouTube.

Por isso, confira a programação dos jogos que a Champions League Feminina oferece nesta terça-feira.

HB Koge x Juventus – Champions League Feminina

Horário: 13h

Local: Capelli Sport Stadion

Onde assistir: Youtube da DAZN UEFA Women’s Champions League

Real Sociedad x Bayern de Munique – Champions League Feminina

Horário: 14h

Local: Estádio Anoeta

Onde assistir: Youtube da DAZN UEFA Women’s Champions League

Rangers x Benfica – Champions League Feminina

Horário: 15h30

Local: Ibrox Stadium

Onde assistir: Youtube da DAZN UEFA Women’s Champions League

Arsenal x Ajax – Champions League Feminina

Horário: 15h30

Local: Borehamwood Football Club

Onde assistir: Youtube da DAZN UEFA Women’s Champions League

Quando volta a fase de grupos na Champions League?

A fase de grupos na Champions League masculina retorna apenas em 04 de outubro de 2022, com dezesseis jogos entre a terceira rodada, com todas as trinta e duas equipes em campo.

Seis rodadas são realizadas na fase de grupos da Champions, onde trinta e duas equipes são divididas em oito grupos de quatro cada. As disputas acontecem em pontos corridos, onde cada vitória vale 3 pontos e o empate apenas um para cada time.

Ao fim da fase de grupos, somente os dois primeiros colocados avançam até as oitavas de final, enquanto o terceiro colocado será destinado até a fase dos playoffs da Liga Europa. Por isso, é importante ao grupo terminar entre os dois primeiros colocados na tabela.

O favoritismo da temporada fica com PSG, Real Madrid, atual campeão, Juventus, Bayern de Munique, Chelsea e Manchester City.

Calendário da Champions League 2022/23

A fase de grupos será realizada entre os meses de setembro, com seis rodadas entre as equipes. Depois, os elencos seguem para as oitavas de final.

São apenas dezesseis equipes competindo na primeira etapa do mata-mata, por jogos de ida e volta. É o sorteio da UEFA quem define quais são os confrontos.

Nas quartas de final, um novo sorteio será realizado e desta vez para determinar o chaveamento completo até a semifinal e consequentemente também a grande final.

Confira o calendário completo da Champions League da UEFA.

Última rodada da fase de grupos: 1 e 2 de novembro de 2022

Oitavas de final: 14/15/21/22 Fevereiro e 7/8/14/15 de março de 2023

Quartas de final: 11/12 & 18/19 abril de 2023

Semifinal: 9/10 e 16/17 de maio de 2023

Final: 10 de junho de 2023

