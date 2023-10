Inter de Milão x Benfica: onde assistir o jogo do Benfica na Champions - 03/10

Inter de Milão x Benfica: onde assistir o jogo do Benfica na Champions – 03/10

Em busca do seu primeiro ponto na Liga dos Campeões, o jogo do Benfica hoje, 3 de outubro, vai ser contra a Inter de Milão no Estádio Giuseppe Meazza, às 16h (de Brasília). Válido pela segunda rodada da fase de grupos, o embate tem transmissão ao vivo entre equipes que ainda não venceram no torneio.

Onde vai passar o jogo do Benfica hoje na Champions

Nenhuma emissora de televisão vai passar o jogo do Benfica e Inter de Milão hoje, mas a boa notícia é que a HBO Max fará a transmissão da partida da Champions League em todo o país. Com exclusividade, os direitos de transmissão do torneio internacional pertencem ao grupo Turner.

Pela primeira rodada, a Inter de Milão empatou com o Real Sociedad em 1-1, enquanto o Benfica perdeu para o RB Salzburg em Lisboa em sua estreia na competição da UEFA. Ao fim das seis rodadas somente os dois melhores do grupo se classificam para as oitavas de final.

O jogo do Benfica contra a Inter de Milão começa às 16h, horário de Brasília. Acesse www.hbomax.com, cadastre-se no site e escolha o melhor pacote ao seu bolso.

Horário: 16h

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália

Onde assistir jogo do Benfica hoje: HBO Max

Confira o resultado do sorteio da Champions League 2023

Como está o grupo do Benfica na Champions?

Além de Benfica e Inter de Milão, também fazem parte do grupo D as equipes de Real Sociedad, da Espanha, e o RB Salzburg, da Áustria. Ambos conquistaram a classificação através de suas posições no torneio nacional de seu país.

O Salzburg foi o único time que venceu na primeira rodada, contra o Benfica, em Portugal. Já Real Sociedad e Inter de Milão empataram, por isso somaram apenas um ponto cada.

A fase de grupos da Liga dos Campeões é disputada por quatro times em turno e returno, ou seja, os elencos jogam entre si por duas vezes cada. Sob o sistema de pontos corridos, a vitória dá 3 pontos e o empate apenas 1 para ambos. Ao fim das rodadas, os dois primeiros se classificam para as oitavas de final enquanto o terceiro vai para os playoffs da Liga Europa.

GRUPO D DA LIGA DOS CAMPEÕES

1 RB Salzburg - 3 pontos (uma vitória)

2 Inter de Milão - 1 ponto (um empate)

3 Real Sociedad - 1 ponto (um empate)

4 Benfica - 0 pontos (uma derrota)

Próximos jogos do Benfica

Além da Liga dos Campeões, o Benfica também disputa o Campeonato Português, Taça da Liga e a Taça de Portugal, torneios nacionais entre equipes do mesmo país. O Benfica é o atual campeão português e por isso garantiu o direito de jogar a fase de grupos da Champions.

Na próxima semana, as Águias de Lisboa disputarão o Campeonato Português, a Taça de Portugal e também a fase de grupos da Champions.

Confira a seguir a agenda do próximo jogo do Benfica.

Sábado, 07.10 - Estoril x Benfica - 16h30 - Campeonato Português

Sexta-feira, 20.10 - Lusitânia x Benfica - 12h30 - Taça de Portugal

Terça-feira, 24.10 - Benfica x Real Sociedad - 16h - Champions League

Leia também:

Quantas Champions o Benfica tem?