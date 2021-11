Jogo da Atalanta x Manchester United hoje: onde vai passar ao vivo-02/11

Buscando permanecer na liderança do grupo F, o Manchester United visita a Atalanta nesta terça-feira, 02/11, às 17h (horário de Brasília), pela quarta rodada na Champions League no Estádio Atleti Azzurri d’Italia. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo do Manchester United hoje.

Onde vai passar o jogo da Atalanta x Manchester United hoje ao vivo? O confronto entre Atalanta e Manchester United terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, e o TNT, na fechada a partir das 17h (Horário de Brasília), além da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 02 de novembro de 2021

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Atleti Azzurri d’Italia, cidade de Bérgamo, na Itália

TV: SBT e TNT

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações do jogo da Atalanta e Manchester United

O técnico da Atalanta, Gian Piero Gasperini, não poderá contar com Hateboer, Djimsiti, Gosens e Pessina.

Já Ole Gunnar Solskjær não possui novas baixas para o jogo de hoje, contando com Cristiano Ronaldo em campo como titular.

Atalanta : Musso; De Roon, Demiral, Lovato; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Mæhle; Pašalić; Muriel, Zapata

: Musso; De Roon, Demiral, Lovato; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Mæhle; Pašalić; Muriel, Zapata Manchester United: De Gea; Lindelöf, Varane, Maguire; Wan-Bissaka, Pogba, McTominay, Shaw; Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo, Rashford

Principais informações sobre o jogo de hoje

Na rodada passada, a equipe da Atalanta foi derrotada pelo próprio Manchester United jogando fora de casa. Agora, o elenco italiano tem a chance de se redimir perante a sua torcida com o objetivo principal de subir na tabela de classificação, ocupando neste momento a terceira posição com 4 pontos, tendo uma vitória, um empate e uma derrota.

Enquanto isso, o Manchester United segue em primeiro lugar com 6 pontos, ou seja, venceu dois jogos e perdeu um, o confronto de estreia diante o Young Boys. Na rodada passada, o time inglês de Cristiano venceu o clube italiano e, hoje, espera conseguir mais uma vez a vitória em seu favor para se manter na liderança.

+ Confira os indicados ao prêmio Bola de Ouro