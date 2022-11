Jogo do Bayern de Munique hoje vai passar de graça na TV; veja onde (01/11)

O Bayern recebe a Inter de Milão nesta terça-feira, 1º de novembro, apenas para cumprir tabela na última rodada da Champions League pelo grupo C. Jogando na Allianz Arena, o jogo do Bayern de Munique hoje vai ser às 17h (Horário de Brasília), com transmissão pela TV aberta em todo o Brasil.

Fique ligado para saber onde assistir ao clássico do futebol internacional nesta terça sem pagar nada.

Onde vai passar o jogo do Bayern de Munique hoje

O jogo do Bayern de Munique hoje vai passar nos canais SBT e TNT, às 17h (Horário de Brasília) além do streaming HBO Max para todo o Brasil ao vivo.

Na TV aberta, o torcedor pode assistir o jogo do Bayern no SBT de todos os lugares do Brasil de graça e ao vivo. Téo José é quem narra a partida ao lado dos comentaristas Mauro Cezar Pereira, Mauro Beting e Nadine Basttos na análise de arbitragem.

Para assistir de graça no celular é só acessar www.sbt.com.br e encontrar a retransmissão ao vivo da emissora. Outra opção é a plataforma do HBO Max, disponível no aplicativo do celular, tablet, computador ou smartv.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Allianz Arena, em Munique, na Alemanha

TV: SBT e TNT

Online: HBO Max no aplicativo ou site www.hbomax.com

Arbitragem: Ivan Kruzliak

>> Quem é o dono da Inter de Milão? Conheça o bilionário chinês

Bayern de Munique x Inter de Milão: como vem as equipes?

Classificado para as oitavas de final em primeiro lugar no grupo C, o Bayern de Munique entra em campo nesta terça apenas para cumprir tabela na Champions League. Com 100% de aproveitamento em 15 pontos, o time venceu os cinco jogos que disputou na competição e, por isso, busca também o triunfo para fechar a fase com chave de ouro. No Campeonato Alemão os bávaros estão em segundo lugar com 25 pontos.

Do outro lado, a Inter de Milão também já está garantida nas oitavas de final e, por isso, só cumpre a tabela pelo grupo C da Liga dos Campeões. Na rodada passada, a vitória em cima do Plzen em casa deu ao elenco italiano a classificação e também a eliminação do Barcelona. Com 10 pontos acumula três vitórias, um empate e uma derrota na competição.

No Campeonato Italiano aparece em sexto lugar com 24 pontos.

Escalações

Provável escalação do Bayern de Munique: Ulreich; Mazraoui, Pavard, Upamecano, Stanišić; Gravenberch, Sabitzer; Gnabry, Musiala; Coman e Tel.

Provável escalação da Inter de Milão: Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Dzeko e Correa.

O técnico do Bayern, Julian Nagelsmann, deve optar pelo time reserva nesta terça já que não disputa nada na Champions. A extensa lista de desfalques, segundo o site da UEFA, tem o goleiro Neuer, Müller, Hernández, Sarr, Sané e De Ligt.

Do outro lado, os italianos ainda não podem contar com Brozović, D'Ambrosio e Lukaku por lesões.

