Jogo do Chelsea hoje na Champions: onde vai passar e horário (6/9)

Vai começar a temporada da Champions League! Pelo grupo E na primeira rodada, Dínamo Zagreb e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira (6/9), no Estádio Maksimir. Saiba a seguir onde assistir o jogo do Chelsea hoje na Champions ao vivo, com início marcado às 13h45 (horário de Brasília).

Onde vai passar jogo do Chelsea hoje na Champions?

O jogo do Chelsea hoje na Champions vai passar na TNT, a partir das 13h45 (horário de Brasília). Além disso, o torcedor também pode acompanhar a partida através do HBO Max, serviço de streaming.

A nova temporada da Champions começa nesta terça com grandes embates. A partida entre Dínamo e Chelsea tem transmissão na TNT, disponível somente em operadoras de TV por assinatura por todo o Brasil. Isso significa que é preciso ter a emissora na programação para acompanhar de pertinho os melhores lances.

Não é assinante da TV fechada? Fique tranquilo porque existe outra opção para assistir o jogo do Chelsea hoje. Se você já é assinante da plataforma por streaming HBO Max, pode acompanhar todos os jogos da Champions ao vivo.

Mas se ainda não é, pode tornar-se membro pelo site www.hbomax.com. Clique em “Assine agora” e escolha o melhor pacote para o seu bolso, com valores de R$ 19,90 ou R$ 27,90 por mês. A plataforma do HBO está disponível para celular, tablet, computador e smart TV.

Dínamo Zagreb x Chelsea

Horário: 13h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Maksimir, em Zagreb, na Croácia

Arbitragem: István Kovács

VAR: Paolo Valeri

Rodada: Primeira rodada do grupo E

Onde assistir: TNT e HBO Max

Quem é o maior artilheiro da Copa do Mundo? Veja ranking

Prováveis escalações de Dínamo Zagreb x Chelsea hoje

Para os anfitriões, nenhuma nova baixa na lista de atletas disponíveis.

Provável escalação do Dínamo Zagreb: Livakovic; Ristovski, Josip Sutalo, Peric, Ljubicic; Ademi, Misc; Ivanusec, Baturina, Orsic; Petkovic.

Fofana, nova contratação do Chelsea, deve estrear com a equipe. Já Kanté segue em baixa no plantel de jogadores porque está lesionado, enquanto Aubameyang, nova contratação, não estará disponível.

Provável escalação do Chelsea: Arrizabalaga (Mendy); Chalobah, Koulibaly, Fofana; James, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Mount, Sterling e Havertz.

O que esperar do grupo E na Champions League?

O Chelsea integra o grupo E na Champions League da temporada. O sorteio da UEFA no mês passado definiu todos os oito grupos com as trinta e duas equipes na competição, garantindo todos os confrontos. Estão no grupo E ao lado do Chelsea o Milan, RB Salzburg e o Dínamo de Zagreb.

Pela primeira rodada, os ingleses enfrentam os croatas nesta terça-feira, jogando no Estádio Maksimir, em Zagreb, na faixas do início da tarde. De um lado, os ingleses comandados por Tuchel prometem uma grande partida, vindo de vitória em cima do West Ham, pelo Campeonato Inglês.

O Dínamo, por outro lado, está invicto em casa por 19 jogos em todas as competições, com 16 vitórias e três emaptes desde então. Será que o elenco croata vai conseguir resistir ao preciso ataque dos Blues?

GRUPO E

Milan

Chelsea

RB Salzburg

Dínamo de Zagreb

Próximos jogos:

DÍNAMO DE ZAGREB:

HNK Gorica x Dínamo de Zagreb – Sábado, 10/09 às 16h05 – Campeonato Croata

Milan x Dínamo de Zagreb – Quarta-feira, 14/09 às 13h45 – Champions League

CHELSEA:

Fulham x Chelsea – Sábado, 10/09 às 08h30 – Campeonato Inglês

Chelsea x RB Salzburg – Quarta-feira, 14/09 às 16h – Champions League

Confira como foi a última partida do Chelsea.

Leia também: Quem são os maiores campeões da Liga dos Campeões?