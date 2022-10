Jogo do Chelsea hoje onde vai passar a Champions e horário – 11/10

Pela quarta rodada do grupo E, as equipes de Milan e Chelsea disputam os três pontos nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na Champions League. Saiba onde vai passar o jogo do Chelsea hoje ao vivo com a disputa decisiva na primeira fase.

Ambas as equipes estão empatadas com quatro pontos no grupo.

Onde vai passar jogo do Chelsea hoje ao vivo

O jogo do Chelsea hoje tem transmissão do Space e HBO Max, a partir das 16h (Horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo.

Disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Vivo e Oi, o canal do Space é quem transmite a partida entre Milan e Chelsea nesta terça-feira. Para obter a emissora na programação basta entrar em contato com a sua operadora.

Outra opção é o HBO Max, serviço de streaming por assinatura. Disponível para aplicativos do celular, tablet, computador e smartv, o torcedor tem acesso completo em filmes, séries e futebol por valores entre R$ 19,90 até R$ 27,90 ao mês.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão

Onde assistir: Space e HBO Max

Arbitragem: Daniel Siebert

VAR: Marco Fritz

+Quem é o dono do Chelsea? Conheça a história do bilionário russo

Milan x Chelsea: como estão as equipes?

Com uma vitória, um empate e uma derrota, o Milan se mantém na terceira posição do grupo com 4 pontos, empatado na pontuação com o adversário desta terça-feira, o Chelsea. Isso significa que, se vencer o duelo da rodada e o RB Salzburg tropeçar, o elenco italiano assume provisoriamente a liderança com sete pontos.

Para o confronto desta terça-feira, o Chelsea deve manter a escalação 100% titular já que o duelo vale a liderança do grupo E na Liga dos Campeões. Com quatro pontos, os ingleses contabilizam uma vitória, um empate e uma derrota na classificação e, quem sabe, assumir a ponta da tabela.

Milan-Chelsea: árbitro

O árbitro da partida de terça-feira em San Siro será o alemão Daniel Siebert, que será assistido pelos compatriotas Jan Seidel e Rafael Foltyn com o quarto árbitro, Daniel Schlager, e o árbitro de vídeo indicado, Marco Fritz.

Milan-Chelsea: recente confronto direto

2022: Liga dos Campeões (Grupo E): Chelsea 3-0 Milan

2016: Copa dos Campeões: Chelsea 3-1 Milan

2013: Copa dos Campeões: Milan 0-2 Chelsea

1999: Liga dos Campeões: Milan 1-1 Chelsea

1999: Liga dos Campeões: Chelsea 0-0 Milan