Jogo do Chelsea hoje x Wolves onde vai passar e horário (08/10/2022)

Pela décima rodada do Campeonato Inglês, o jogo do Chelsea hoje vai ser contra o Wolves, neste sábado às 11h (Horário de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres. Confira onde assistir e quais as possíveis escalações no texto a seguir.

Qual canal vai passar jogo do Chelsea hoje

O canal da ESPN e o streaming Star + transmitem o jogo do Chelsea hoje ao vivo, a partir das 11h (Horário de Brasília), para todos os estados do país.

Disponível em operadoras de TV por assinatura, o canal da ESPN é quem transmite a partida do Campeonato Inglês neste sábado, para todo o país. Basta sintonizar para curtir todas as emoções do futebol.

Outra maneira de acompanhar a partida é no Star +, serviço de streaming por assinatura. Para tornar-se membro da plataforma, acesse o site www.starplus.com e, por valores entre R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês, obter o melhor pacote ao seu bolso.

Horário: 11h (Horário de Brasília)

Local: Stamford Bridge

Onde assistir: ESPN e Star +

Últimos jogos do Chelsea x Wolves:

Chelsea 2 x 2 Wolves

Wolves 0 x 0 Chelsea

Chelsea 0 x 0 Wolves

Confira como foi a última partida entre as equipes.



Como vem as equipes de Chelsea x Wolves ao jogo?

O Chelsea entra em campo neste sábado após a vitória esmagadora contra o Milan, na terceira rodada da Champions League. Com 13 pontos em quinto lugar, contabiliza quatro vitórias, um empate e duas derrotas. Os Blues querem a vitória em casa para subirem na classificação e assim brigarem pela liderança com os rivais.

Kanté e Fofana são os únicos indisponíveis no plantel do técnico Tuchel.

Escalação do Chelsea: Arrizabalaga; Koulibaly, Thiago Silva, Chalobah; Cucurella, Kovacic, Loftus-Cheek, James; Mount, Sterling e Aubameyang.

Do outro lado, o Wolves segue na zona de rebaixamento em décimo oitavo lugar com 6 pontos, conquistados em uma vitória, três empates e quatro derrotas. Sem vencer por duas rodadas, o elenco tem um dos piores desempenhos na competição, com 3 gols marcados e 9 sofridos.

Collins e Rubens Neves cumprem suspensão, enquanto Pedro Neto, Kalajdzic, Raul Jiménez e Chiquinho estão indisponíveis por lesões.

Escalação do Wolves: José Sá; Nelson Semedo, Toti, Kilman, Jonny; Traoré, Matheus Nunes, João Moutinho; Guedes, Costa e Podence.

Jogos do Campeonato Inglês hoje

Neste sábado, 8 de outubro, cinco jogos da décima rodada no Campeonato Italiano serão disputados. O destaque fica para o encontro de Manchester City e Southampton, além de Brighton e Tottenham.

Para fechar a rodada, outros confrontos serão jogados no domingo e um na segunda-feira. Por isso, confira todos os jogos do fim de semana no futebol inglês.

11h – Newcastle x Brentford

11h – Bournemouth x Leicester

11h – Manchester City x Southampton

11h – Chelsea x Wolves

13h30 – Brighton x Tottenham

Domingo (09/10):

10h – West Ham x Fulham

10h – Crystal Palace x Leeds

12h30 – Arsenal x Liverpool

15h – Everton x Manchester United

Segunda-feira (10/10):

16h – Nottingham Forest x Aston Villa

