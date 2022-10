Jogo do Napoli hoje x Ajax onde vai passar e horário (12/10/22)

O Napoli está em primeiro lugar com 9 pontos, enquanto o Ajax permanece em terceiro com 3.

Líder do grupo A com vantagem, o Napoli entra em campo nesta quarta-feira, às 13h45 (Horário de Brasília), para enfrentar o Ajax na quarta rodada da Champions League. O palco do jogo do Napoli hoje será o Estádio Diego Armando Maradona, na Itália, com transmissão ao vivo para todo o Brasil.

Onde vai passar o jogo do Napoli hoje

O jogo do Napoli e Ajax hoje vai passar no Space e HBO Max, a partir das 13h45 (horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo.

Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, o canal Space é o único que transmite o jogo da Champions nesta quarta-feira. O telespectador deve entrar em contato com a sua operadora para obtê-lo na programação.

Outra opção é assistir online através do HBO Max. Por diferentes pacotes e valores, a plataforma está disponível para acesso no celular, tablet, computador e smartv, se o aparelho for compatível.

Para se tornar assinante basta acessar o site www.hbomax.com e encontrar o melhor pacote ao seu bolso.

Horário: 13h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Diego Armando Maradona, na Itália

Onde assistir: Space e HBO Max

Arbitragem: Felix Zwayer

VAR: Harm Osmers

Como vem as equipes de Napoli e Ajax hoje?

Líder do Campeonato Italiano, o Napoli entra em campo nesta quarta-feira confiante para garantir a vitória e dessa maneira se manter na liderança do grupo A. O elenco italiano tem 9 pontos, ou seja, 100% de aproveitamento com três vitórias na primeira fase da competição. Se vencer e o Liverpool perder na rodada, o elenco napolitano assegura a classificação até as oitavas. No fim de semana venceu o Cremonese por 4 a 1, fora de casa.

De acordo com o portal da UEFA oficial, apenas Osimhen e Rrahmani estão indisponíveis por lesões.

Do outro lado, o Ajax não faz uma boa temporada na Liga dos Campeões. Em terceiro lugar, contabiliza apenas 3 pontos, ou seja, uma vitória e duas derrotas na fase de grupos. Se quiser a oportunidade de avançar até as oitavas de final, os holandeses terão que vencer nesta quarta-feira e torcer por um tropeço do Liverpool. No Campeonato Holandês, o grupo coleciona vinte e dois pontos no segundo lugar da tabela.

Para a partida desta quarta, Tadic está suspenso, enquanto Ihattaren segue lesionado. De acordo com o site da UEFA, esta será a escalação do clube.

Provável escalação

Provável escalação do Napoli: Meret; Di Lorenzo, Østigård, Kim, Mário Rui; Lobotka, Zambo Anguissa, Ndombélé; Lozano, Simeone e Kvaratskhelia.

Provável escalação do Ajax: Pasveer; Sánchez, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Álvarez, Taylor; Kudus, Brobbey e Bergwijn.

