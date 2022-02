Jogos da Champions League 2022 hoje, terça-feira (22/2/22)

Pelas oitavas de final, dois jogos vão acontece nesta terça-feira, 22 de fevereiro, pela Champions League na temporada 2021/22. Cada um dos confrontos é válido pelo jogo de ida, realizados no período da tarde com transmissão ao vivo para o torcedor acompanhar. Descubra quais são os jogos da Champions League hoje e onde assistir ao vivo.

Jogos da Champions League 2022 hoje

A Champions League está de volta nesta terça-feira, 22 de fevereiro, com mais dois confrontos das oitavas de final na temporada. Ambos são válidos como jogos de ida, ou seja, a primeira rodada das oitavas para cada um dos oponentes.

Nas oitavas, o sistema de ida e volta é adotado onde cada time joga uma partida em sua casa e a outra fora. O mando de campo é dado para o time com a melhor campanha na fase de grupos, ou seja, quem terminou em primeiro lugar.

Atual campeão do mundo, o Chelsea enfrenta o Lille nas oitavas de final primeiro jogando em casa, já que terminou a fase de grupos em segundo lugar. O duelo promete muito bom futebol em campo.

Do outro lado, Villarreal e Juventus disputam os três pontos também nesta terça para saber quem vai abrir a vantagem na Champions.

Confira quais são e onde assistir os jogos de hoje da Champions.

Chelsea x Lille – 17h – SBT, Site do SBT, TNT e HBO Max

Villarreal x Juventus – 17h – Space e HBO Max

+ Jogos de hoje na TV: onde assistir e horário do futebol na terça 15/02

Oitavas de final na Champions League

As oitavas de final da Champions contam com oito confrontos, formados através de sorteio pela UEFA. A fase teve início na semana passada, com quatro jogos acontecendo também na terça e quarta-feira.

Entre os classificados estão PSG, Liverpool, Real Madrid, Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Ajax e Inter de Milão, onde cada um deles disputa a classificação até a próxima fase.

Confira as principais datas dos duelos.

Terça-feira (14/02):

PSG 1 x 0 Real Madrid

Sporting 0 x 5 Manchester City

Quarta-feira (15/02):

RB Salzburg 1 x 1 Bayern de Munique

Inter de Milão 0 x 2 Liverpool

Terça-feira (22/02):

Chelsea x Lille – 17h

Villarreal x Juventus – 17h

Quarta-feira (23/02):

Atlético de Madrid x Manchester United – 17h

Benfica x Ajax – 17h

Onde assistir aos jogos da Champions hoje

O torcedor possui diferentes opções de acompanhar ao vivo os jogos da Champions. A primeira delas é o canal SBT, pela TV aberta, enquanto as emissoras da TNT e Space, disponíveis somente em operadoras de TV, também são opções. No streaming, o HBO Max é o dono dos direitos.

A emissora do SBT é a grande responsável por transmitir as partidas na TV aberta. Sempre de terça-feira, no horário da tarde, o canal passa em todo o Brasil uma partida por rodada até a grande final. Além disso, o site do SBT (www.sbt.com.br) também disponibiliza as imagens do jogo.

Na TV fechada, o TNT e o Space são os responsáveis por passarem ao público um jogo por rodada. Por isso, basta entrar em contato com a sua operadora e assinar os pacotes que oferecem os serviços.

Da maneira online, o HBO Max passa todos os jogos da rodada no streaming. É possível ter acesso aos planos no site oficial (www.play.hbomax.com), entre R$19,90 e R$74,90.

Confira a chamada do SBT para o jogo do Chelsea.

Leia também:

Tem prorrogação no mata-mata da Champions League?