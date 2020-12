Juventus x Dínamo de Kiev (02/12): onde assistir ao jogo da Champions

A Juventus recebe nesta quarta-feira (02), às 17h, o Dínamo de Kiev, pela quinta rodada do grupo G na Champions League, na Juventus Stadium, em Turim. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Já classificada, a equipe italiana entra em campo em busca dos três pontos para brigar pela liderança do grupo. Enquanto isso, os ucranianos, sem chances de avançar, querem terminar em terceiro lugar para garantir a vaga da Liga Europa.

Juventus x Dínamo de Kiev: onde assistir?

A partida entre Juventus x Dínamo de Kiev possui transmissão do canal TNT, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma EI Plus.

Como está a classificação do grupo G na Champions?

Barcelona e Juventus já estão classificados para as oitavas da competição. Contudo, ambas as equipes querem terminar em primeiro lugar no grupo, já que isso garante certa vantagem no sorteio. Portanto nesta rodada, a liderança está em jogo.

Enquanto isso, Ferencváros e Dínamo, com um ponto cada, seguem na luta pelo terceiro lugar, ganhando assim a vaga para a segunda fase da Liga Europa.

Possíveis escalações de Juventus x Dínamo de Kiev

Em entrevista coletiva, Pirlo confirmou que Morata vai jogar, já que está fora do jogo do Campeonato Italiano do fim de semana depois de ser expulso contra o Benevento. Enquanto isso, Dybala está fora. Já Cristiano Ronaldo é dúvida, podendo ou não ser poupado.

Ademais, Chiellini e Demiral continuam afastados por estarem em período de recuperação.

Provável Juventus: Szczesny (Buffon); Alex Sandro (Cuadrado), De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Kulusevski, McKennie, Bernardeschi; Morata, Cristiano Ronaldo.

🎙 @Pirlo_official: "Eu não acho que veremos um tridente no ataque amanhã. @AlvaroMorata provavelmente vai jogar, enquanto @PauDybala_JR vai se preparar para o Derby de Turim no sábado."#JuveDynamo #JuveUCL — JuventusFC (@juventusfcpt) December 1, 2020

Mas, para o time visitante, o site oficial do clube informou que Buyalsky, Duelund, Oleksandr Tymchyk e Mykyta Burda não foram relacionados.

Provável Dínamo: Bushchan; Karavayev (Kedziora), Popov, Zabarnyi, Mykolenko; Tshyankov, Shaparenko; Tsygankov, Shepelev, De Pena; Verbic.

Confira todos os jogos desta quarta na Champions

Além deste confronto, outros sete jogos também acontecem nesta quarta. Então, saiba onde assistir.

Ademais, todos eles estão disponíveis no EI Plus.

Istanbul x RB Leipzig – 14h55 – TNT e Facebook Esporte Interativo

Krasnodar x Rennes – 14h55 – Canal Space

Borussia Dortmund x Lazio – 17h – EI Plus

Ferencváros x Barcelona – 17h – Facebook Esporte Interativo

Manchester United x PSG – 17h – Facebook Esporte Interativo

Club Brugge x Zenit – 17h – EI Plus

Sevilla x Chelsea – 17h – Canal Space