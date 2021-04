Manchester City x Borussia Dortmund: onde assistir e escalações (06/04)

Manchester City e Borussia Dortmund se enfrentam nesta terça-feira (06), no Etihad Stadium, a partir das 16h (horário de Brasília), no jogo de ida das quartas de final da Champions League. Quem vencer, garante vantagem no confronto da competição. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Manchester City x Borussia Dortmund: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo terá transmissão em três lugares:

No canal TNT, na tv fechada. SKY:108, CLARO/NET: 151, VIVO: 100/651, OI: 48

Facebook da TNT Sports

No streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Possíveis escalações de Manchester City x Borussia Dortmund

Possível Manchester City: Ederson; Mendy, Stones, Cancelo, Dias; Rodrigo, De Bruyne, Gundongan; Steling, Mahrez, Aguero.

Possível Borussia Dortmund: Hitz; Can, Meunier, Akanji, Guerreiro; Dahoud, Bellingham, Delaney; Reus, Haaland, Reyna.

Como chegam as equipes para a partida?

Líder do Campeonato Inglês com catorze pontos de vantagem, o Manchester City pode se consagrar campeão da temporada inglesa nos próximos dias. Ao todo, venceu vinte e três jogos, empatou cinco e perdeu três. No jogo de hoje, o técnico Guardiola deve colocar as principais peças, incluindo Aguero, mas não pode contar com Sandler.

Por outro lado, o Borussia Dortmund trava uma luta para alcançar o topo da tabela do Alemão. Em 5º contabilizando quarenta e três pontos, o clube amarelo precisa vencer os próximos confrontos e torcer também por derrotas de seus adversários se quiser uma classificação para a Champions do ano que vem. Por fim, não conta com Zagadou, Sancho, Witsel, Schmelzer e Moukoko.

Últimos jogos de Manchester City e Borussia Dortmund

No sábado (03),o Manchester City venceu o Leicester por 2 a 0 em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Inglês.

Enquanto isso, o Borussia Dortmund também no sábado foi derrotado pelo Eintracht Frankfurt em 2 a 1 pela 27ª rodada do Campeonato Alemão.

Veja também:

Expulsões de Neymar: craque coleciona cartões vermelhos no PSG

Conheça a história da Premier League, o Campeonato Inglês