Manchester City x Mönchengladbach: onde assistir e escalações (16/03)

Manchester City e Borussia Mönchengladbach se enfrentam nesta terça-feira (16), na Puskás Aréna, Hungria, a partir das 17h (horário de Brasília), no jogo de volta das oitavas de final da Champions League. Na primeira partida, o time inglês venceu por 2 a 0. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

O jogo terá transmissão em dois lugares:

O Manchester City está em primeiro lugar do Campeonato Inglês com setenta e um pontos. Ao todo, tem a vantagem de catorze pontos diante o vice-líder, o Manchester United. Dessa maneira, venceu vinte e dois jogos, empatou cinco e perdeu só três. Então, no jogo de hoje, Guardiola possui o elenco completo.

Enquanto isso, o Borussia está em 10º contabilizando trinta e três pontos no Campeonato Alemão. Depois de liderar a competição e brigar com o Bayern pela liderança, a equipe de Marco Rose caiu de rendimento e não conseguiu ficar na parte de cima da tabela. Agora, vem em busca da redenção diante os torcedores. Assim, para o confronto desta terça, Julio Villalba e Torben Müsel estão indisponíveis, enquanto Christoph Kramer e Ramy Bensebaini são dúvidas.

Possível Manchester City: Ederson; Zinchenko, Stones, Laporte, Dias; Rodrigo, De Bruyne, Gundongan; Sterling, Mahrez, Jesus.

Possível Borussia M’gladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Neuhaus, Herrmann; Lazaro, Stindl, Thuram; Plea.