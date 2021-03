Jogos de hoje ao vivo: veja as partidas desta terça-feira [16/03]

A terça-feira, 16 de março, apresenta partidas de futebol dos mais variados campeonatos nacionais e internacionais para você acompanhar. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje.

No futebol brasileiros, a Copa do Brasil traz jogos decisivos da primeira rodada. Enquanto isso, o Real Madrid entra em campo nesta terça em busca da classificação para as quartas na Champions League.

Copa do Brasil Sub – Jogos de hoje

Pela primeira fase, duas partidas acontecem nesta terça-feira (16). Então, saiba onde assistir ao vivo o jogo de hoje na TV.

Murici-AL x Juventude – 21h30 – Sportv

Sergipe x Cuiabá – 19h15 – Sportv

Libertadores – Jogos de hoje

Pela segunda fase da competição, quatro partidas decisivas acontecem hoje. Assim, no futebol brasileiro, Santos e Grêmio entram em campo para definir se avançam para a próxima rodada em busca da vaga nos grupos. Dessa maneira, saiba onde assistir ao vivo os jogos de hoje.

Bolívar x Montevideo Wanderes – 19h15 – Fox Sports 2

Deportivo Lara x Santos – 19h15 – Fox Sports

Independiente de Valle x Unión Española – 21h30 – CONMEBOL TV

Ayacucho x Grêmio – 21h30 – SBT e CONMEBOL TV

Copa Sul-Americana – Jogos de hoje

Também pela primeira fase, a Sul-Americana traz quatro partidas. Dessa maneira, saiba onde você pode assistir ao vivo.

12 de Octubre x Nacional-PAR – 19h15 – CONMEBOL TV

Macará x Emelec – 19h15 – CONMEBOL TV

Antofagasta x Huachipato – 21h30 – CONMEBOL TV

Tolima x Deportivo Cali – 21h30 – CONMEBOL TV

Champions League

Pelo jogo de volta das oitavas de final, a Champions apresenta dois duelos imperdíveis e que prometem pegar fogo. No primeiro jogo, o Real Madrid venceu por 1 a 0, enquanto o Manchester City saiu na frente do Borussia Mönchengladbach por 2 a 0.

Real Madrid x Atalanta – 17h – Facebook Esporte Interativo e Estádio TNT

Manchester City x Borussia Mönchengladbach – 17h – TNT, Facebook Esporte Interativo e Estádio TNT

Copa do Brasil Sub-20

A primeira fase mostra três jogos com equipes disputando a classificação para a próxima rodada. Ademais, as transmissões são realizadas através do próprio site da CBF (/cbf.com.br) e você assistir de graça.

Trem x Avaí – 15h – CBF TV

Coritiba x União-MT – 15h – CBF TV

Real Ariquemes x Náutico – 20h30 – CBF TV

