Mbappé joga hoje contra o Bayern na Champions? Possível escalação do PSG

Afastado dos gramados por lesão, Kylian Mbappé se tornou um desfalque importante para o PSG. O jogador, no entanto, foi relacionado para o jogo desta terça-feira, 14 de fevereiro, contra o Bayern de Munique nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Entenda a situação do francês e saiba se ele pode jogar hoje.

O jogo desta terça é apenas o primeiro nas oitavas. A volta está marcada para quarta-feira, 8 de março.

Mbappé joga hoje contra o Bayern de Munique?

Relacionado para o jogo da Liga dos Campeões contra o Bayern, Mbappé pode vestir a camisa do Paris Saint-Germain e entrar em campo nesta terça-feira.

O atacante está fora do plantel desde 2 de fevereiro, quando se machucou no jogo contra o Montpellier, no Campeonato Francês. Mbappé passou por exames e o clube constatou a lesão na coxa esquerda ao nível do bíceps femoral, com estimativa de retorno em 3 semanas.

O jogador, entretanto, voltou a treinar com o grupo no fim de semana. Em entrevista coletiva na última segunda, o técnico Christophe Galtier falou sobre a situação do atacante francês e quais são as possibilidades do astro jogar.

"Kylian Mbappé treinou individualmente no domingo e coletivamente hoje. Não pensei que ele fosse treinar individualmente ontem. Após conversas com o médico e a direção esportiva, decidimos que ele poderia treinar nesta segunda-feira. O seu regresso é positivo, se vai estar na súmula, não é certo. Faremos uma revisão na terça-feira de manhã.

As primeiras perguntas serão feitas a Kylian sobre seus sentimentos, como ele se projeta. Haverá uma discussão com a equipe médica, Kylian tem feito um trabalho para ter uma chance de estar disponível. Não sei se ele estará na súmula. No banco para assustar os adversários? Se ele estiver na ficha de jogo, ele estará lá para jogar. Quanto tempo, eu não sei".

Possível escalação do jogo do PSG hoje

Mbappé não é a única dúvida de Galtier para o jogo desta terça-feira, na Liga dos Campeões. Renato Sanches e o zagueiro Mukiele continuam indisponíveis para a equipe por lesões.

Messi, que saiu machucado após uma pancada coxa no jogo contra o Olympique de Marseille, na Copa da França, também se tornou um problema para o clube. O argentino, porém, também foi relacionado mesmo depois de ficar fora contra o Monaco.

Provável escalação do PSG hoje: Donnarumma; Danilo, Marquinhos, Sergio Ramos; Hakimi, Verratti, Fabián Ruiz, Nuno Mendes; Vitinha; Messi e Neymar.

Confira os relacionados do PSG hoje.

Onde assistir PSG x Bayern?

Para assistir Mbappé, Messi e Neymar em campo nesta terça-feira contra o Bayern de Munique o torcedor deve sintonizar os canais SBT e TNT, além das plataformas HBO Max ou o site do SBT.

O canal do SBT, na TV aberta, exibe a partida para todo Brasil nesta terça com narração de Téo José e comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos. É de graça e você não paga nada por isso.

Também dá para sintonizar o TNT, canal na programação das operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. A emissora não disponibilizou o quadro de narradores e comentaristas.

Para quem gosta de curtir pelo celular dá para ligar no HBO Max, mas somente quem já é assinante. O site do SBT (www.sbt.com.br) disponibiliza a retransmissão com imagens.

