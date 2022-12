Confira quem é o pai do Mbappé. Foto: Reprodução C. Gavelle / PSG

Craque francês foi responsável por vencer a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, com a Seleção da França

Filho do Dida? Saiba quem é o pai do Mbappé

Kylian Mbappé, de 23 anos, é considerado um fenômeno no futebol. Jogador do PSG e camisa 10 da Seleção da França, o atleta coleciona títulos, recordes e gols, além de integrar a lista de melhores jogadores do mundo ao lado de Messi e Cristiano Ronaldo. O pai do Mbappé, Wilfried, é quem gerencia a sua carreira dentro e fora de campo.

Em 2018, Mbappé auxiliou a França no segundo título mundial ao tornar-se o jogador mais jovem, com 20 anos, a marcar em uma final da Copa do Mundo.

Conheça o pai do Mbappé

O pai de Mbappé é Wilfried Mbappé, de 52 anos. É ele o empresário do astro francês, responsável por gerenciar e cuidar da carreira do filho, a voz que diz sim ou não para todas as equipes que apresentam interesse e propostas pelo jogador.

Privado e muito discreto, não há muitas informações disponíveis sobre a vida pessoal do pai do jogador. É sabido que Wilfried nasceu em Camarões e também jogou futebol, mas não em grandes clubes. Ao encerrar a carreira no esporte, passou a treinar as categorias de base do AS Bondy, na França, clube onde passaram grandes estrelas como Jonathan Ikoné, Saliba e também Kylian Mbappé quando criança, de acordo com o jornal inglês The Guardian.

Enquanto garoto, o rapaz ganhou um novo irmão: Jirès Kembo Ekoko, um menino de nove anos que foi enviado de Kinshasha, República Democrática do Congo, para a França para escapar de problemas familiares. De acordo com o The Guardian, a família Mbappé adotou o garoto, que logo seguiu carreira no futebol.

Em 2021, ele se divorciou de Fayza Lamari, mãe do atleta. Fayza tem herança argelina e é ex-jogadora profissional de handebol. Aos 48 anos, ela também gerencia a carreira do jogador, principalmente da imagem, do trabalho comunitário e de estratégia de comunicação.

Na Copa do Mundo do Catar, em 2022, Wilfried foi clicado nas arquibancadas dos estádios torcendo pelo filho e também pela equipe francesa. Além do pai, o meio-irmão Kembo Ekoko e o irmão mais novo Ethan também são jogadores de futebol.

Na foto, Mbappé, o pai e o irmão mais novo.

Carreira

Campeão mundial com a França em 2018, Kylian Mbappé integra a lista de maiores jogadores de futebol no mundo. Com velocidade, técnica e muita habilidade, ele é o grande responsável por elevar o nível do Paris Saint-Germain ao lado de Messi e Neymar.

O craque passou pelas categorias de base do Bondy e Clairefontaine, pequenas cidades da França. O talento chamou a atenção do Monaco, que o contratou em 2013. Dois anos depois, ganhou a sua primeira chance no time profissional onde conquistou um título no Campeonato Francês.

Em 2017, foi emprestado ao PSG onde, um ano depois, foi comprado oficialmente. Desde então, Mbappé tem quatro troféus do Campeonato Francês, três na Copa da França, duas taças da Taça da Liga da França e três da Supercopa.

Com a França ele tem título da Liga das Nações e a Copa do Mundo na Rússia em 2018.

Mbappé filho do Dida? Internautas brincam com semelhanças

Assim que Mbappé colocou os pés no gramado durante a Copa do Mundo do Catar, os internautas passaram a comentar sobre a semelhança do francês com o ex-goleiro Dida.

Já aposentado, Dida apenas faz presenças com outros jogadores enquanto curte a vida. Ele foi titular da Seleção Brasileira na Copa de 2002, quando o Brasil ganhou o penta.

A semelhança entre os dois atletas deixou torcedores confusos, e até cogitando a possibilidade de serem pai e filho.

Dida tava na França no ano que o Mbappe nasceu

Só não vê quem não quer pic.twitter.com/YdRZZ8bHRu — Flavio Garage (@flaviogarag) November 28, 2022

Impressionante como o Dida parece o Mbappé https://t.co/b5jyWrw2GS — renan famoso (@renanceronte17) December 14, 2022

Afinal, Mbappe é ou não filho do Dida? pic.twitter.com/Ai3JbYroBl — 🚩Celina Schmidt🚩Lula 13 (@celinaschmidt) December 10, 2022

Dida foi ver seu filho Mbappe jogar pela frança kkkkkkk https://t.co/jOMEaYuynl — LOVE AND MONEY 💔 19/12 (@skrodsucesso) December 13, 2022



Outro torcedor até brincou com o fato de Mbappé ser filho de Dida e poder jogar pela Seleção Brasileira.

Se o MBAPPE for filho do Dida ele pode ter nacionalidade brasileira e jogar na seleção Brasileira???????? ASSUME DIDA kkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/rAVES2McBq — padre Lucas (@fitaqmata7dias) December 4, 2022



