O que o PSG precisa fazer para se classificar às oitavas da Champions?

Após vencer o Manchester United por 3 a 1 na última quarta-feira (02), pela quinta rodada do grupo H no Old Trafford, na Inglaterra, o PSG vai decidir a vaga para as oitavas de final nesta terça (08), pela sexta e última rodada da fase de grupos. Ademais, entenda do que o PSG precisa se classificar.

Tanto Paris, Manchester United quanto RB Leipzig possuem nove pontos. Eles precisam vencer para avançar de fase na competição. Todavia, a equipe alemã recebe a inglesa nesta terça, e, assim, em confronto direto, quem vencer está qualificado.

O que o PSG precisa fazer para se classificar?

O grupo H chega completamente emboladora para jogar a sexta e última rodada da Champions League, já que PSG, Manchester United e RB Leipzig possuem nove pontos cada um. Quem vencer, está classificado.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Para o PSG, que joga em casa, o caminho é mais fácil. Se vencer o Istanbul Basaksehir ou até mesmo empatar, garante a vaga. Mas, se perder e o outro jogo terminar em empate, aí está desclassificado.

Apenas para o Istanbul Basaksehir não existem mais chances, visto que conta com três pontos e mesmo se vencer os franceses, não sai da lanterna do grupo.

Baixas na equipe do Paris

O técnico Tuchel não tem Icardi, Sarabia e Bernat para este jogo decisivo. Entretanto, Julian Draxler está de volta ao plantel, já que está recuperado de lesão. É provável que o treinador entre com o time 100% titular, incluindo Neymar, Di Maria e Mbappe.

Provável PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo (Kurwaza); Pereira, Paredes, Herrera (Verratti); Di Maria, Mbappe, Neymar

Onde assistir ao jogo do PSG na Champions League?

A partida entre PSG x Istanbul Basaksehir acontece nesta terça-feira (07), às 17h (Horário de Brasília) e possui transmissão do Facebook do Esporte Interativo.