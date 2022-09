Onde assistir jogo do Benfica hoje x Maccabi Haifa na Champions (6/9)

Nesta terça-feira (06/09), as equipes de Benfica e Maccabi Haifa se enfrentam pela primeira rodada do grupo H na Champions League, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa. Saiba onde assistir jogo do Benfica hoje ao vivo para todo o país, com disputa acirrada dentro de campo.

No grupo H estão as equipes de PSG, Juventus, Benfica e Maccabi Haifa.

Onde assistir jogo do Benfica hoje ao vivo?

O jogo do Benfica hoje terá transmissão do HBO Max, a partir das 16h (horário de Brasília), disponível para todos os estados do país.

Sem passar em nenhum canal da televisão, a partida entre Benfica e Maccabi Haifa será exibida apenas entre a plataforma de streaming do HBO, disponível para assinantes por todos os estados do país. Para quem já é assinante basta acessar no aplicativo do celular, tablet, computador ou smart TV, se o aparelho for compatível.

Se você ainda não é assinante mas quer acompanhar todos os embates da Champions, basta acessar o site www.hbomax.com, e escolher o pacote entre R$ 19,90 ou R$ 27,90 por mês.

Benfica x Maccabi Haifa

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal

Arbitragem: Andreas Ekberg

VAR: Dennis Higler

Rodada: Primeira rodada do grupo H

Onde assistir jogo do Benfica hoje: HBO Max

O que esperar do Benfica e Maccabi no jogo de hoje?

Líder do Campeonato Português, o Benfica entra em campo nesta terça-feira com toda a confiança para garantir os três primeiros pontos no grupo H.

Nas últimas rodadas, a média do time português é de três gols por jogo neste início de temporada acumulando nove vitórias, entre o torneio nacional e amistoso. Por isso, o embate promete dar muita ansiedade e êxtase nos torcedores portugueses nesta terça-feira. O elenco deve estar completo, assim como o Maccabi.

Do outro lado, o Maccabi é o primeiro time israelense a se garantir na Liga dos Campeões, estreando na primeira fase em 2002.

GRUPO H

PSG

Juventus

Maccabi Haifa

Benfica

Prováveis escalações de Benfica x Maccabi Haifa

O brasileiro Lucas Veríssimo continua lesionado no plantel do Benfica, enquanto João Victor e Morato estão indisponíveis também por lesões no tornozelo.

Provável escalação do Benfica: Vlachodimos; Bah, Otamendi, António Silva, Grimaldo; Florentino, Fernández; Neres, Rafa Silva, João Mário; Gonçalo Ramos.

Para os visitantes, Raz Meir e Jaber são as baixas para a partida desta terça-feira.

Provável escalação do Maccabi Haifa: Cohen; Cornud, Goldberg, Sundgren, Menachem; Chery, Mohamed, Lavi; Haziza, Pierrot e David.

Últimos jogos:

BENFICA:

Benfica 3 x 2 Paços Ferreira – Terça-feira, 30/08 – Campeonato Português

Benfica 2 x 1 Vizela – Sexta-feira, 02/09 – Campeonato Português

MACCABI HAIFA:

Bnei Sakhnin 0 x 1 Maccabi – Terça-feira, 30/08 – Campeonato Israelense

Hapoel Beer Sheva 1 x 2 Maccabi – Sábado, 03/09 – Campeonato Israelense

Veja como foi a última partida do Benfica no vídeo, embate no fim de semana.

Você também vai gostar de ler: Penta: qual foi a última Copa do Mundo que o Brasil ganhou?