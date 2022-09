Onde assistir jogo do Borussia Dortmund hoje na Champions (06/09)

Nesta terça-feira (6/9), as equipes Borussia Dortmund e Copenhagen se enfrentam pela primeira rodada do grupo G na Champions League, às 13h45 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park. Quer saber onde assistir jogo do Borussia Dortmund hoje? Confira todas as informações no texto a seguir.

Onde assistir jogo do Borussia Dortmund hoje ao vivo?

O jogo do Borussia Dortmund hoje vai passar no Space, a partir das 13h45 (horário de Brasília) para todo o território nacional. Além disso, o serviço de streaming HBO Max também exibe o embate da Champions.

Para a felicidade do torcedor, a partida entre Borussia Dortmund e Copenhagen hoje tem transmissão do canal Space. Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, é necessário obter a emissora na programação para acompanhar todos os lances do confronto na Champions.

Não tem a TV fechada em casa? Então a opção é assistir através da plataforma de streaming HBO Max, disponível no aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV somente para quem é assinante. Se você já é membro da plataforma basta acessar com e-mail e a senha usuário.

Se ainda não é, basta acessar www.hbomax.com, clicar em “Assine agora” e escolher o melhor pacote para o bolso, com valores de R$ 19,90 ou R$ 27,90 por mês.

Borussia Dortmund x Copenhagen

Horário: 13h45 (horário de Brasília)

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha

Arbitragem: François Letexier

VAR: Willy Delajod

Rodada: Primeira rodada do grupo G

Onde assistir jogo do Borussia Dortmund hoje: Space e HBO Max

+ Bola de Ouro 2022: 7 favoritos ao prêmio de melhor do mundo

O que esperar do grupo G na Champions League 2022?

Integram o grupo G da Champions League as equipes de Borussia Dortmund, Copenhagen, Manchester City e Sevilla. Trinta e duas equipes disputam a primeira fase da competição de futebol, divididas em oito grupos de quatro após o sorteio da UEFA no mês de agosto.

Na primeira rodada da primeira fase, o Dortmund recebe o time dinamarquês para brigar pelos três pontos, com a real possibilidade de assumir a liderança do grupo. Se descontar a vantagem nos gols, aí é melhor ainda. No último fim de semana, venceu o Hoffenheim pelo Campeonato Alemão por 1 x 0.

Mesmo sem Erling Haaland, a equipe alemã tem conseguido se virar. Enquanto isso, o time do Copenhagen tem se mostrado otimista para disputar a competição de futebol no continente. Em entrevista, o técnico Jess Thorup garantiu que a experiência é a melhor parte de jogar a Champions.

“Estamos lá para competir, criar grandes performances e experiências para nossos fãs”.

Agora, resta saber se o Copenhagen pode ser uma surpresa na competição ou se apenas está de passagem.

GRUPO G

Manchester City

Borussia Dortmund

Sevilla

Copenhague

Prováveis escalações de Borussia Dortmund x Copenhagen

Para o Dortmund, os atletas Bynoe-Gittens, Dahoud, Malen e Morey são os desfalques.

Provável escalação do Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Özcan; Hazard, Reus, Brandt; Modeste.

Os anfitriões possuem alguns desfalques importantes como Grabara, Boilesen e Bardghji, lesionados.

Provável escalação do Copenhagen: Ryan; Diks, Vavro, Kristiansen, Khocolava; Claesson, Falk, Zeca, Lerager; Daramy e Cornelius

Próximos jogos de Borussia Dortmund e Copenhagen:

BORUSSIA DORTMUND:

RB Leipzig x Borussia Dortmund – Sábado, 10/09 às 10h30 – Campeonato Alemão

Manchester City x Borussia Dortmund – Quarta-feira, 14/09 às 16h – Champions League

COPENHAGEN:

Odense BK x Copenhagen – Sábado, 10/09 às 14h – Campeonato Dinamarquês

Copenhagen x Sevilla – Quarta-feira, 14/09 às 16h – Champions League

Veja no vídeo a seguir como foi a última partida do Borussia Dortmund.

Leia também: Quem são os maiores campeões da Liga dos Campeões?