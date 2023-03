Onde assistir o jogo do Benfica x Club Brugge hoje na Champions (07/03)

É decisão na Champions League! Depois de vencer o primeiro jogo por dois gols, o Benfica recebe o Club Brugge nesta terça-feira, 07/03, pela partida de volta nas oitavas de final da competição da UEFA. O jogo do Benfica hoje vai ser às 17h (Horário de Brasília), no Estádio da Luz.

Em caso de empate, a disputa vai para a prorrogação. Em caso de novo empate, a disputa de pênaltis vai definir quem segue na competição.

Onde vai passar o jogo do Benfica hoje na Champions ao vivo

Veja como assistir ao jogo desta terça:

TV PAGA: o canal Space será o grande responsável por assumir o controle da transmissão na TV fechada nesta terça-feira, na Champions League, em todo o Brasil. O torcedor tem que ter a emissora na programação para assistir.

ASSISTIR NO CELULAR: o serviço de streaming HBO Max, da HBO, vai retransmitir as imagens do jogo entre Benfica e Club Brugge nesta terça-feira para todo o território brasileiro. Nos dispositivos móveis ou no site da plataforma dá para assistir ao vivo.

TV ABERTA: nenhum canal da TV aberta o jogo do Benfica nesta terça-feira pela Champions.

O que cada time tem que fazer para se classificar?

Benfica e Club Brugge disputam a partida de volta nesta terça-feira, no Estádio da Luz, onde apenas um avança para a próxima fase da competição enquanto o outro se despede mais cedo.

O Benfica venceu o primeiro jogo das oitavas de final por 2 a 0, gols de João Mário de pênalti e do brasileiro David Neres, ambos no segundo tempo. Por isso, o time português tem a vantagem e só precisa de um empate para se classificar.

Do outro lado, o Brugge tem a diferença do primeiro placar para descontar. Como perdeu por dois gols, o time belga terá que vencer por três gols ou mais para garantir a vaga nas quartas de final, além de torcer para que o Benfica não faça mais gols. A diferença tem que ser de três gols, se o Benfica não fizer mais.

Se vencer por 2 a 0, aí a disputa vai para a prorrogação e se a igualdade persistir os pênaltis.

Escalações de Benfica x Club Brugge

As equipes devem entrar em campo da seguinte maneira nesta terça-feira:

Provável escalação do jogo do Benfica hoje: Vlachodimos;

Bah,

António Silva,

Otamendi,

Grimaldo;

Aursnes,

Florentino;

João Mário,

David Neres,

Rafa Silva;

Gonçalo Ramos.

Provável escalação do jogo do Club Brugge hoje: Mignolet;

Mata,

Mechele,

Sylla,

Meijer;

Sowah,

Nielsen,

Vanaken,

Buchanan;

Jutglà,

Lang.

Quando é o sorteio das quartas de final?

O sorteio das quartas de final na Liga dos Campeões está marcado para sexta-feira, 17 de março, na sede da UEFA na Suíça, com horário a ser confirmado.

Oito equipes se classificam para as quartas da Champions. Nesta fase, não há limitações no sorteio, ou seja, equipes do mesmo país podem se enfrentar, assim como oponentes da primeira etapa. Os nomes dos times são colocados no mesmo pote onde são sorteados.

Depois, é feito o sorteio do chaveamento para definir quem vai pegar quem na semifinal e o caminho até a final de cada elenco.

