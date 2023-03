Em qual canal assistir o jogo do Benfica x Marítimo hoje? (12/03/2023)

Duelo entre Marítimo e Benfica será neste domingo, no Estádio dos Barreiros, pela 24ª rodada do Campeonato Português

Enquanto o Benfica respira aliviado na liderança, o Marítimo precisa vencer para se escapar da zona de rebaixamento do Campeonato Português neste domingo (12/3). O duelo de hoje entre os dois times é válido pela 24ª rodada, e será no Estádio dos Barreiros. O jogo do Benfica hoje tem início às 15h (Horário de Brasília).

Onde vai passar o jogo do Benfica hoje?

Para a infelicidade do torcedor, o jogo do Benfica hoje não tem transmissão na TV ou na internet. O duelo do Campeonato Português não aparece na programação da ESPN, emissora responsável pelos direitos de imagem do torneio.

O serviço de streaming Star Plus também não terá o sinal do jogo do Benfica. A plataforma exibirá outros confrontos do futebol internacional neste domingo.

A única maneira de acompanhar o jogo vai ser através das redes sociais do Benfica, tanto no Twitter como no Facebook ou Instagram através do tempo real com lances e fotografias da partida.

Escalações de Marítimo x Benfica

Para o duelo deste domingo no Campeonato Português, as escalações devem ser as seguintes:

Provável escalação da Marítimo: Carné;

Mosquera,

Costa,

Júnior;

Winck,

Afonso,

Beltrame,

Xadas,

Costa;

Vidigal,

Moreno.

Provável escalação da Benfica: Vlachodimos;

Bah,

Otamendi,

Silva,

Grimaldo;

Chiquinho,

Florentino,

João Mário;

Rafa,

Gonçalo Guedes,

Gonçalo Ramos.

