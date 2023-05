Onde assistir o jogo do Real Madrid vs Manchester City hoje na Champions 2023

Onde assistir o jogo do Real Madrid vs Manchester City hoje na Champions 2023

Vai começar a decisão! Real Madrid e Manchester City disputam a ida na semifinal na Champions League nesta terça-feira, 09 de maio, no Estádio Santiago Bernabéu, na Espanha. O jogo do Real Madrid hoje começa às 16h, horário de Brasília, e tem transmissão para todo o Brasil.

Este é apenas o primeiro jogo. Quem vencer garante a vantagem para o duelo de volta na semifinal.

SBT vai transmitir jogo do Real Madrid hoje ao vivo?

O SBT transmite na TV aberta o jogo do Real Madrid hoje na Champions nesta terça-feira. O duelo tem início às 16h, horário de Brasília, pela semifinal contra o Manchester City. Também dá para assistir no canal pago TNT.

Com narração de Téo José e comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos, o SBT transmite a partida da Liga dos Campeões para todos os estados do Brasil de graça. É só sintonizar e curtir o jogão de futebol.

Outra opção é o canal TNT, disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com o operador para adquirir a emissora na programação.

Como assistir Real Madrid online hoje?

O torcedor pode assistir ao embate entre Real Madrid e Manchester City na internet de três maneiras: através do site do SBT, no SBT Vídeos e no HBO Max.

Como a emissora vai exibir o embate na TV aberta, o site (www.sbt.com.br) e a plataforma SBT Vídeos retransmitem a programação de graça. Não precisa pagar ou se inscrever para assistir, é só acessar e clicar no "ao vivo".

Já o HBO Max, serviço de streaming, só está disponível para quem é assinante. Os pacotes vão de R$ 34,90 até R$ 74,90 por mês.

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu

Onde assistir: SBT, site do SBT, SBT Vídeos, TNT e HBO Max

Como assistir Real Madrid em outros países?

Para quem está fora do Brasil e quer acompanhar o duelo, fique tranquilo. O portal DCI separou os canais e os meios para acompanhar o embate da semifinal.

EUROPA:

Albânia: Tring, RTSH

Armênia: Vivaro Sports

Áustria: ServusTV, Sky Austria

Azerbaijão: CBC Sport, Saran

Bélgica: RTL, VTM, Proximus

Bosnia & Herzegovina: Arena Sport

Bulgaria: bTV, A1

Croácia: HRT, Arena Sport

Chipre: CYTA

República Tcheca: TV Nova, Voyo, Premier Sports

Dinamarca: Viaplay

Estonia: Viaplay

Finlândia: MTV (C More)

França: Canal+, beIN, RMC Sport

Georgia: Adjara, Silknet

Alemanha: Prime Video, DAZN

Gibraltar: Gibtelecom

Grécia: Cosmote TV, MEGA

Hungria: MTVA, Sport1

Islândia: Viaplay, Syn

Israel: The Sports Channel

Itália: Mediaset, Prime Video, Sky Italia

Cazaquistão: QazSport, Q Sport League, Saran

Kosovo: Arena Sport, Artmotion

Letônia: Viaplay

Liechtenstein: blue+, CH Media

Lituânia: Viaplay

Luxemburgo: RTL, Proximus

Malta: PBS, Melita

Moldovia: Setanta, Prime

Montenegro: Arena Sport

Holanda: RTL, Ziggo Sport

Macedônia do Norte: Makedonski Telekom, Arena Sport, MTV

Noruega: TV2 Norway

Polônia: Polsat, TVP

Portugal: Eleven, TVI

Irlanda: RTE, Virgin Media, Livescore

Romênia: Clever Media, Digisport, Telekom Romania

Rússia: Match TV

Sérvia: Arena Sport

Eslováquia: Markiza, Voyo, Premier Sports

Eslovênia: Pro Plus, Sportklub

Espanha: Telefonica

Suécia: Telia

Suíça: blue+, 3+

Turquia: EXXEN

Ucrânia: Megogo

Reino Unido: BT Sport

AMERICAS:

Bolivia: Televideo

Brazil: SBT e TNT

Canada: DAZN

Caribe: Flow Sports e Sportsmax

América Central: ESPN

Costa Rica: Canal 7

República Dominicana: Televideo

Equador: Televideo

El Salvador: Canal 4

Guatemala: Televideo

Haiti: Canal+

Honduras: Telecadena (Canal 7)

Mexico: TNT

Nicaragua: Televideo

Panama: TV Max e RPC

Paraguai: Televideo

Peru: TelevideoSouth America

Estados Unidos: CBS e TUDN

Venezuela: La Tele Tuya

Quantas vezes Real e City se enfrentaram?

Em toda a história do futebol internacional, Real Madrid e Manchester City se enfrentaram em oito ocasiões, de acordo com dados do portal Transfermarkt.

O primeiro duelo aconteceu em 2012, pela fase de grupos da Champions. O Real levou a melhor por 3 a 2, enquanto na volta os dois empataram em 1 a 1.

O Real tem três vitórias contra três do Manchester City, segundo o Transfermarkt. São dois empates, onde todos os jogos foram pela Champions League. Na temporada passada, os dois se enfrentaram justamente na semifinal da competição. Quem levou a melhor foi o time espanhol por 6 a 5 no placar agregado.

O City busca o primeiro título, enquanto o Real quer a taça de número quinze em sua prateleira.

Quando é o jogo de volta?

O jogo de volta entre Manchester City e Real Madrid está marcado para quarta-feira, 17 de maio, no Etihad Stadium, na Inglaterra, às 16h (horário de Brasília).

A transmissão ainda não foi definida.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por UEFA Champions League (@championsleague)



Leia também:

Quem são os maiores campeões da Liga dos Campeões