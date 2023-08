Onde assistir o sorteio da Champions League hoje de graça - 31/08

A UEFA apresenta o sorteio da Champions League 2023/24 na fase de grupos hoje, quinta-feira, 31 de agosto, no Grimaldi Forum, em Mônaco, às 13h (de Brasília). Ao todo, 32 times disputarão o maior torneio de futebol do continente, por isso saiba onde assistir o sorteio da fase de grupos da Champions League hoje.

Onde vai passar o sorteio da Champions League hoje

O sorteio da Champions League hoje, 31, terá transmissão ao vivo na TNT, disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo, Youtube do SBT e no serviço de streaming às 13h. Nenhuma emissora da televisão aberta vai passar o sorteio da fase de grupos.

Para assistir com a praticidade da TV, basta sintonizar o canal da TNT, na TV paga. Lembrando que apenas assinantesm tem a possiblidade de acompanhar pela emissora.

Outra opção é ver o sorteio no HBO Max, disponível para assinantes, e no canal do SBT ou TNT Sports no Youtube de graça. Acesse o site, procure pelo canal e sintonize sem pagar nada.

TNT – SKY: 108 e 508 / CLARO: 151 e 651/ OI: 48 e 548 / VIVO: 648, 100, 657 e 892

HBO MAX – Disponível por assinatura através do site oficial (www.play.hbomax.com)

SBT SPORTS - Disponível no Youtube (SBTSports) e no Facebook (SBTSportsOficial)

Como funciona o sorteio da Champions League na fase de grupos?

Trinta e duas equipes participam do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, com 26 classificados através do campeonato do seu país ou eliminatórias automáticas, além dos seis vencedores dos playoffs na fase preliminar.

Estes clubes são divididos em quatro potes com oito participantes. O pote 1 traz o atual campeão da Champions, Liga Europa e os seis campeões nacionais, enquanto os potes 2 a 4 são determinados através do coeficiente dos elencos no ranking da UEFA.

A regra da fase de grupos é que times do mesmo país não podem se enfrentar, assim como times da mesma federação não poderão jogar no mesmo dia para não prejudicar a logística das emissoras de televisão. Quaisquer outras restrições serão anunciadas antes do sorteio.

Confira os quatro potes para o sorteio da Champions na fase de grupos.

Pote 1

Manchester City (ING)

Sevilla (ESP)

Barcelona (ESP)

Napoli (ITA)

Bayern de Munique (ALE)

Paris Saint-Germain (FRA)

Benfica (POR)

Feyenoord (HOL)

Pote 2

Real Madrid (ESP)

Manchester United (ING)

Inter de Milão (ITA)

Borussia Dortmund (ALE)

Atlético de Madrid (ESP)

RB Leipzig (ALE)

FC Porto (POR)

Arsenal (ING)

Pote 3

Shakhtar Donetsk (UCR)

RB Salzburg (AUS)

Milan (ITA)

Braga (POR)

PSV Eindhoven (HOL)

Lazio (ITA)

Estrela Vermelha (SER)

Copenhagen (DIN)

Pote 4

Young Boys (SUI)

Real Sociedad (ESP)

Galatasaray (TUR)

Celtic (ESC)

Newcastle United (ING)

FC Union Berlin (GER)

Royal Antwerp (BEL)

Lens (FRA)

Quando começa a fase de grupos da Champions League 2023 2024?

A fase de grupos da Liga dos Campeões começará em 19 de setembro. Serão oito jogos na terça e quarta-feira, em horários distintos, onde times do mesmo país não podem jogar no mesmo dia e no mesmo horário.

A sexta e última rodada será disputada em 12 e 13 de dezembro. O sorteio das oitavas de final vai ser em 18 de dezembro, para determinar os confrontos da primeira rodada do mata-mata.

A final da Champions League vai ser em 1 de junho, no Estádio de Wembley, em Londres, Inglaterra.

Rodada 1 da fase de grupos: 19/20 de setembro de 2023

Rodada 2 da fase de grupos: 3/4 de outubro de 2023

Rodada 3 da fase de grupos: 24/25 de outubro de 2023

Rodada 4 da fase de grupos: 7/8 de novembro de 2023

Rodada 5 da fase de grupos: 28/29 de novembro de 2023

Rodada 6 da fase de grupos: 12/13 de dezembro de 2023

Oitavas de final: 13/14/20/21 de fevereiro e 5/6/12/13 de março de 2024

Quartas de final: 9/10 e 16/17 de abril de 2024

Semifinais: 30 de abril/1 de maio e 7/8 de maio de 2024

Final: 1º de junho de 2024

